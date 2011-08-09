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Dünya

AMACI "PARA ELDE ETMEK" NEW YORK (A.A)

09 Ağustos 2011 10:50

-AMACI "PARA ELDE ETMEK" NEW YORK (A.A) - 09.08.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) eski başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın avukatları, Strauss-Kahn'ın otel odasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren otel çalışanı kadının, açtığı davayla "para elde etme" amacını taşıdığını iddia etti. Avukatlar William Taylor ve Benjamin Brafman yayımladıkları bildiride, bu davaya karşı "var güçleriyle" mücadele edeceklerini belirtti. Taylor ve Benjamin, kadının avukatı Kenneth Thompson'un bu davayı açarken tek bir amacının olduğunu ifade ederek, "Thompson ve müvekkilinin bu davayı açmaktaki gerekçelerinin para elde etmekten başka bir şey olmadığını baştan beri dile getirdiklerini" söyledi. Avukatları, Gineli göçmen Nafissatou Diallo'nun, Bronx'taki eyalet mahkemesinde dün dava açtığını bildirmişlerdi. Strauss-Kahn, 14 Mayıs'ta tutuklanmasına yol açan olayla ilgili tecavüz girişimi ve diğer cinsel saldırı iddialarını kabul etmiyor.

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