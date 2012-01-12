Amaç Abdullah Gül'ü engellemek mi?

T24 - TBMM Anayasa Komisyonu'nda, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerinde adaylara yapılacak yardım, propaganda ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresi tartışma konusu oldu. CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, "Bu tasarı, Gül'ü engellemek için yapıldı" iddiasında bulundu.



Komisyonda, tasarının "adayların görevden ayrılması ve göreve geri dönmesi"ni düzenleyen maddeye, muhalefet milletvekilleri karşı çıktı.



CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, düzenlemenin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirterek, "Bir devlet memuru ile Başbakan seçime giriyor. Bilin bakalım kim kazanacak? Tabii ki Başbakan... Bütün kamu gücünü elinde bulunduran Başbakan ile gariban devlet memur arasında eşitlik olur mu?" dedi.



CHP Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum da düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğunu savunarak, bunun Anayasada düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.





Adaylara yapılacak yardım



Komisyonda, Cumhurbaşkanı adaylarına yapılacak yardım ve bağışlar da tartışma konusu oldu.



MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, adaylara hazineden seçim yardımı ilkesinin kabul edilmesini isteyerek, "Parası çok olanların cumhurbaşkanına yardım yapması sakınca doğurur. Seçilecek Cumhurbaşkanı, kendisine finansal kaynak sağlayanlara borcunu bir şekilde ödeyecek. Devletin başı olarak kimse kimseye karşı boynu bükük olmamalı" dedi.



Başbakan Yardımcısı Bozdağ, yardımların tartışmalı bir konu olduğunu ifade ederek, "Ne yaparsak yapalım bağış sisteminin önünü kapatma imkanı yok. Yardım ve bağışı düzenlemezsek o zaman el altından muvazaalı olarak yapılacaktır. O zaman cumhurbaşkanı makamını koruyalım derken, başka sıkıntılar yaratılır. Bu haliyle yasalaması uygun olur" dedi.



Bozdağ, bir kişinin adaylara yapacağı yardım miktarının en fazla 8 bin 259 lira olacağını ifade etti.





Gül'ün görev süresi tartışıldı



Komisyonda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresi uzun tartışmaların konusunu oluşturdu.



Kuzu, 23. Dönemde kadük kalan tasarı için CHP'li Komisyon üyelerinin muhalefet şerhi yazdıklarını ifade etti.



CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, "Sayın Gül'ün görev süresi 5 yıldır, bir kez daha aday olma hakkı vardır. Yoksa eşitlik ilkesine aykırı olur. Bu Tasarı, Gül'ü engellemek için yapıldı. Kazanılmış hakkı ihlal ediyorsunuz. Tutuklu vekilleri aday göstersek seçilse cumhurbaşkanı olacaklar ama mevcut cumhurbaşkanı aday olamayacak" diye konuştu.



MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz, "Biz Sayın Gül'e oy vermedik, kendi adayımızı çıkardık. Ama bu tasarıda kağıt üzerinde Cumhurbaşkanını hedef alan ifadeler var. Evren, Demirel ve Sezer için ikinci kez seçilme yasağı yokken, Gül için böyle bir yasak getiriliyor. Cumhurbaşkanına bu düşmanlığı, husumeti anlayamıyorum. En iyisi tasarıya 'Gül seçilemez' yazın" dedi.



Kuzu, Korkmaz'ın sözlerine, "11. Cumhurbaşkanı seçilemezse, 10 ve 9. cumhurbaşkanları haydi haydi seçilemez" karşılığını verdi.



AK Parti Adana Milletvekili Fatoş Gürkan, Gül'e kendilerinin oy verdiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız başarılı bulduğumuz, sevgi ve saygı duyduğumuz bir kişi, görevini iyi yaptığına inanıyoruz. Hiçbir problem yok. Meclis, 7 yıl için seçmiştir. Bunun tartışılması bile gereksiz. TBMM'nin Cumhurbaşkanı'nın görev süresini kısaltma yetkisi yok" dedi.



AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop da muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine, "CHP geçmişte 'kanunla olsun' diyordu, şimdi 'anayasa değişikliğiyle olsun' diyor. Hukuken tartışılacak bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı da belirsizliğin kalkmasını istiyor. Sadece hukuki olarak bize göre açık olan hususta tartışmaları huzura kavuşturulması için tasarıda geçici maddeyle düzenleme yapılıyor" diye konuştu.



Kuzu, "Cumhurbaşkanı'nın iki yasayı veto etmesi hoşumuza gitti. Kendisi tecrübe de kazandı, devam etsin" diyen CHP'li Özgündüz'e, "Vetolardan biri benim hiç hoşuma gitmedi. Hangisi sen anlarsın. Aslında senin de hoşuna gitmedi, senin de için yanıyor ama söyleyemiyorsun" demesi, Komisyonda gülüşmelere yol açtı.





