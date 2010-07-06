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Sağlık

Alzheimer'ı durduran protein bulundu

Bilim adamları kanda'clusterin' adındaki protein düzeyinin yüksekliğiyle Alzheimer hastalığı arasında bağlantı tespit etti.

06 Temmuz 2010 03:00

T24- Bilim adamları kanda "clusterin" adındaki protein düzeyinin yüksekliğiyle Alzheimer arasında bağlantı buldu. Bu bilgi, hastalığın önceden tespit edilmesinin yolunu acacak.


Londra Üniversitesi'nin King's College Psikiyatri Enstitüsünden araştırmacılar, elde edilen bu bulguyla doktorların 5 yılda Alzheimer hastalığına yakalanabilecek olanları tespit edebilecek bir test geliştirebileceklerini kaydetti.


Alzheirmer'ın belirtileri ortaya çıkmadan yaklaşık 10 yıl önce kanda clusterin proteinin yükseldiği tespit eden çalışma, "Archives of General Psychiatry" dergisinde yayımlandı.


Dünyada yaklaşık 35 milyon kişiyi etkilediği belirtilen, bunamanın (demans) en sık rastlanan türlerinden biri olan Alzheimer hastalığıyla ilgili onlarca yıldır yapılan araştırmalara rağmen hala hastalıkla mücadele için doktorların elinde çok az etkili silah bulunuyor.

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