Alzheimer'ı 10 yıl önceden bilen test geliştirildi

Alzheimer hastalığı artık, kan testiyle 10 yıl önceden tespit edilebiliyor. Uzmanlar, erken teşhisin Alzheimer gibi hastalıkların etkilerinin ertelenmesinde önemli taşıdığını belirtiyor.

Karar'da yer alan habere göre, ABD’deki Rowan Üniversitesi’nde Alzheimer’ı tespit eden bir kan testi geliştirildi. Kan testiyle bağışıklık sisteminin devreye soktuğu antikorlar mercek altına alınıyor. Çünkü Alzheimer’ın ortaya çıkmasıyla beyin hücrelerinde ölüm başlıyor.

Bağışıklık sistemi de ölü hücreleri temizlemek için antikorları harekete geçiriyor. Test sayesinde antikorlardaki artışla hastalığın başlangıç evresinde olup olmadığı tespit edilebiliyor. 200’ün üzerinde hastada denenen testle yüzde 100 başarı sağlandı.

Hastalığın, semptomlar oluşmadan 10 yıl önce tespit edilebildiği görüldü. Erken teşhis edilirse sağlıklı beslenme ve yaşam tarzında değişiklik gibi önlemlerle hastalığın etkileri ertelenebiliyor. Testi geliştiren ekip, bağışıklık sistemi odaklı kan testlerinin kanser gibi hastalıklara da uygulanabileceğini kaydediyor.