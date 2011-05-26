-ALZHEIMER'E 14 MİLYON AVROLUK FON ANKARA (A.A) - 26.05.2011 - Avrupa Araştırma Alanındaki ''Alzheimer Ortak Programlama İnisiyatifi'' alzeimer hastalığının teşhis ve etkilerinin incelenmesinde büyük yeri olan biyomarker (biyolojik belirteç) geliştirecek araştırmalar için 14 milyon avroluk kaynak ayırdı. Çağrıya, Türkiye'nin de yer aldığı 23 ülkeden üniversiteler, enstitüler, hastaneler ve KOBİ'lerin proje sunması bekleniyor. TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Alzheimer Ortak Programlama İnisiyatifi'nin ilk pilot çağrısı olan ''Biyomarkerların optimizasyonu ve kullanımının uyumlaştırılması'' çağrısı açıldı. Çağrı ile alzheimer hastalığının teşhisi ve hastalığın ilerlemesine dayalı etkilerinin incelenmesinde büyük yeri olan biyomarker kullanımının yaygınlaştırılması ile ilgili yenilikçi ve uluslararası araştırma projelerinin finansal olarak desteklenmesi amaçlanıyor. Çağrı, 20 ülkenin üst düzey yöneticileri ve araştırmacılarının katılımı ile Alzheimer Ortak Programlama İnisiyatifi kapsamında 13 Mayıs 2011 İstanbul'da gerçekleştirilen 8. Yönetim Kurulu toplantısında resmi olarak açıldı. Toplam bütçesi 14 milyon avro olan çağrıya İnisiyatif'te temsil edilen Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu 23 ülkeden üniversiteler, enstitüler, hastaneler ve KOBİ'lerin proje sunması bekleniyor. -''MOTOR NÖRON HASTALIKLARI İÇİN PROJELER DE DESTEKLENECEK''- Çağrıda ayrıca, alzheimer, parkinson, prion, huntington gibi sinirsel hastalıkların yanı sıra motor nöron hastalıklarının tedavi ve teşhisinde kullanılmak üzere biyomarker optimizasyonu ve biyomarker kullanımının uyumlaştırılmasına yönelik hazırlanacak olan uluslararası ortak araştırma projeleri de desteklenecek. Ortak Programlama İnisiyatifleri (Joint Programming Initiatives), Avrupa Araştırma Alanı'nın (ERA) hayata geçirilmesine yönelik geliştirilmiş, Avrupa genelinde sürdürülen bilim ve teknoloji alanındaki faaliyetleri ile ar-ge çalışmalarına ayrılan fonların eşgüdümlü olarak yürütülmesini amaçlayan politika araçlarından biri. Avrupa Konseyi, 2 Aralık 2008 tarihinde bu oluşumları desteklediğini ilan etti ve Ortak Programlama İnisiyatifleri'nin pilot çalışması sayılan Alzheimer Ortak Programlama İnisiyatifi'nin kurulması yönünde destek verdi. Alzheimer Ortak Programlama İnisiyatifi Yönetim Kurulu'nda Türkiye 23 ülke ile birlikte yer alıyor. İnisiyatifin faaliyetlerini şekillendiren ve Avrupa Komisyonunca maddi olarak desteklenen koordinasyon projesi kapsamında aralarında TÜBİTAK'ın da yer aldığı 7 kurum mali destek aldı.