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Sağlık

Alzheimer’de erken teşhis için yeni umut

Bayer Schering Pharma ile Japonya’daki Nagasaki Üniversitesi arasında yapılan ve moleküler görüntüleme için yeni maddelerin kullanılması hakkındaki lisans anlaşması, Alzheimer hastal

29 Eylül 2008 03:00

Bayer Schering Pharma ile Japonya’daki Nagasaki Üniversitesi arasında yapılan ve moleküler görüntüleme için yeni maddelerin kullanılması hakkındaki lisans anlaşması, Alzheimer hastalığının erken teşhisi için yeni bir umut doğurdu.

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Posta’da yer alan habere göre, Pozitron Emisyon Tomografisi’nde (PET) izleyici moleküller olarak kullanılan bu bileşimler, Alzheimer hastalığında erken teşhisi mümkün kılabiliyor. İmzalanan sözleşmeye göre, Bayer Schering Pharma, bir dizi radyo-işaretli molekülün geliştirilmesi ve pazarlanması konusunda dünya çapında hak sahibi olacak.

Nagasaki Üniversitesi Biyomedikal Bilimler Fakültesi Çevre ve Farmasötik Bilimler Ana Bilim Dalı Hijyenik Kimya ve Toksikoloji Bölümü’nden Profesör Morio Nakayama Ph.D. “Bu işbirliği, üniversitemizin bilimsel çalışmalarından aldığı meyvelerin yüksek kalitede olduğuna işaret etmektedir ve ben, bu işbirliğinin, üniversitemizin kuruluşundan sonra hayata geçirilmiş bulunan Endüstri, Üniversite ve Hükümet İşbirliği Organizasyonu’nun bir sonucu ve ürünü olduğuna inanıyorum. Üniversitemizin geliştirilen moleküler görüntüleme ajanlarıyla ilgili çabalarının Alzheimer hastalığının teşhisine katkıda bulunacağını ümit ediyorum” dedi.

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