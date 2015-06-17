Alzheimer ve bunama kan testiyle erken teşhis edilebilir

İngiltere'nin başkenti Londra 'daki King's College araştırmacıları, yaklaşık 10 yıllık sürede 200'den fazla ikizden alınan örneklerde kandaki bin 129 protein düzeyini analiz etti. Çalışmanın yapıldığı süre zarfında beyin işlevlerinde azalma görülen kişilerde "MAPKAPK5" proteini düzeyinde de önemli oranda düşüş olduğu kaydedildi. Araştırmayı yöneten Steven Kiddle, araştırmanın "Çalışma, alzheimer ve demans gibi dejeneratif beyin hastalıklarının erken teşhisine yardımcı olması açısından büyük önem taşıdığını” vurguladı. "Translational Psychiatry" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, MAPKAPK5 proteini, kimyasal mesajları beyne taşıyor.

Dünyada 44 milyon demans ve alzheimer hastası var

Dünyada yaklaşık 44 milyon Demans (bunama) ve Alzheimer hastası olduğu tahmin ediliyor. 2050 yılına kadar bu sayının 135 milyona yükselmesi bekleniyor.

Alzheimer ve bunamanın geçen yılki bilançosu 600 milyar dolar olarak açıklandı. İlk kez 1906 yılında Alman bilimadamı Alois Alzheimer tarafından tanımlanan ve 65 yaş üstü kişilerde beyin dokularında ağır hasara neden olan alzheimer hastalığı için hala etkili bir teşhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor.