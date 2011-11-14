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Sağlık

Alzheimer teşhisinde yeni dönem

Kırmızı ışıklı beyin tarama yöntemi sayesinde Alzheimer teşhisinin doğru ve erken konulabilmesi sağlandı.

14 Kasım 2011 02:00


T24- İngiliz bilim insanları, kırmızı ışıklı beyin tarama yöntemi sayesinde Alzheimer teşhisinin doğru ve erken konabilmesini sağladı.



Milliyet'in haberine göre, GE Healthcare kliniklerinde yapılan deneylerde, “Flutemematol” isimli bir bileşim elde edildi. Bu bileşim, Alzheimer şüphesiyle beyin tomografisi (PET) çekilecek kişilere kol damarlarından enjekte ediliyor.


Bileşim Alzheimer’a neden olan plakların ekranında kırmızı renkte görülmesini sağlıyor. Alzheimerlı kişilerin beyninde, beta amiloid adlı zehirli proteinlerin yol açtığı plaklar şimdiye kadar ancak otopside tespit edilebiliyordu.


Şimdilik 65 kişi üzerinde başarıyla denenen yeni sistem ise bunların erkenden tespit edilmesini sağlayarak daha etkin tedavi umudu sunuyor. GE Healthcare yetkilileri, tekniğin 2012 sonunda piyasaya çıkacağını açıkladı.





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