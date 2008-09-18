Alzheimer tedavisinde umut verici gelişme

Alzheimer'a karşı 'domates' aşısı



Alzheimer tedavisi için özel süt

Prof. Dr. Emre, 21 Eylüldeki "Dünya Alzheimer Günü" öncesinde Akbank Sanat'ta düzenlediği basın toplantısında, hastalıkla ilgili son araştırmalardan ve tedaviye yönelik umut verici sonuçlardan bahsetti.Hastalığın tedavisine ilişkin bu yıl ilginç gelişmeler kaydedildiğini anlatan Prof. Dr. Emre, hastalık nedeniyle beyinde biriken "amiloid" maddesine karşı bu maddeyi aşı yoluyla vererek vücudun savunma amaçlı antikor üretmesini hedefleyen "aktif aşılama"nın yanı sıra, hayvandan alınan antikorun hastaya verilmesini içeren "pasif aşılama"nın çok güncel olduğunu kaydetti.Pasif aşılama konusunda 234 hasta üzerinde 18 ay boyunca yapılan bir araştırmada, genetik riski bulunanlarda aşının etki etmediğini, diğer hastalarda ise etkili olabileceğini gösteren verilerin elde edildiğini vurgulayan Prof. Dr. Emre, bu konuda 4 bin 100 hastayı kapsayan büyük çaplı yeni bir araştırma başlatıldığını bildirdi.Hastalığa yönelik en umut verici çalışmalardan birinin anti-alerjik bir ilaçta bulunan "dimebon" maddesiyle ilgili olduğunu dile getiren Prof. Dr. Emre, şunları söyledi:"Anti-alerjik bir ilacın içindeki 'dimebon' maddesinin bazı alzheimer hastalarında etkili olduğu bulundu. Rusya'da 183 hasta üzerinde yapılan araştırmada, ilacı alanların hastalığı almayanlara göre stabil hale geldi. İlacı alanlar alma süreleri uzadıkça durumlarının stabil olmasının yanı sıra düzelme gösterdiler. Bu araştırmayı küçük bir Amerikan firması yaptı. Bu sonuçların üzerine de büyük çaplı araştırmalar başlatıldı."Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Emre, Finlandiya'da yapılan çalışmaya göre, orta yaş döneminde evli ya da düzenli bir partneri olanların hastalık riskinin yüzde 50 azaldığını, boşanmış ve daha sonra evlenmemiş olanlarda ise hastalık riskinin diğerlerine göre 3 kat, dullarda ise 6 kat arttığını dile getirdi.Prof. Dr. Emre, yapılan araştırmaların düzenli spor yapanların beyinlerinin alzheimerla ilgili bölgelerinin daha iyi korunduğunu gösterdiğini ifade etti.Kalp ve beden sağlığına dikkat etmeyenlerde de alzheimer riskinin arttığını vurgulayan Prof. Dr. Emre, şişmanlık, yüksek tansiyon, kolesterol sorunları olanların, diyabetik kişilerin ve inme geçirenlerin risklerinin son derece arttığının tespit edildiğini kaydetti.