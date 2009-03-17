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Sağlık

Alzheimer tedavisinde umut

Yeni geliştirilen bir test sayesinde, Alzheimer hastalığını daha belirtiler ortaya çıkmadan teşhis etmek mümkün.

17 Mart 2009 02:00

Yeni geliştirilen bir testin Alzheimer hastalığını, daha belirtiler ortaya çıkmadan ilk safhasında yakalayabileceği bildirildi.

Omurilik sıvısında bulunan ve Alzheimer'ı işaret eden proteinlerin ölçüldüğü testin, erken hafıza sorunu ve kavrama güçlüğüyle ilgili diğer belirtilerle karşılaşan hastaların ileride Alzheimer olup olmayacaklarını yüzde 87 oranında saptadığı belirtildi.

Pennsylvania Üniversitesi Tıp Okulu'ndan Leslie Shaw, "Bu testle, güvenilir bir şekilde bu hastalığı saptayabilir ve gelişimini izleyebiliriz" dedi.

Annals of Neurology dergisinde yayınlanan araştırmada, bu testin, orta derecedeki hafıza sorunlarının Alzheimer'a dönüşmesinin önlenmesi için yeni tedavi yöntemlerinin bulunmasını da sağlayabileceği belirtildi.

Alzheimer üzerinde yapılan büyük bir araştırmaya katılan hastaların 410'unun omurilik sıvısının incelendiği araştırmada, düşük seviyede amiloid beta42 proteinin bulunduğu kişilerin bu hastalığa yakalanma riskinin daha fazla olduğu çünkü bu proteinin muhtemelen beyin plaklarında biriktiği belirtildi.

Omurilik sıvısında yüksek oranda "tau" proteini bulunan kişilerde de Alzheimer'a yakalanma riskinin daha fazla olduğu belirlendi. Taunun bu sıvı bölüme geçmesinin nedeninin sinir hücrelerinin ölmesi olduğu kaydedildi.

Dünyada tahmini 26 milyon Alzheimer vakası bulunuyor ve bu sayının 2050'de 106 milyona çıkması bekleniyor.

(AA)

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