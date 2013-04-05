Alzheimer riskini gösteren genetik ipuçları bulundu

Amerikalı bilim insanları, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini tespit etmeye yarayacak genetik ipuçları buldu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Nöroloji dergisi Neuron'da yayımlanan araştırma, beyinde belli proteinlerin birikimini etkileyen genetik mutasyonları tespit etti.

Yüksek seviyede tau proteinlerinin bulunması Alzheimer riskini artırıyor.

Uzmanlar bu araştırmanın Alzheimer hastalarının beyninde oluşan değişimi anlamalarına yardımcı olacağını düşünüyor.

Fosforile tau (ptau) olarak adlandırılan tau düğümleri Alzheimer hastalığının işareti olarak görülüyor.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bulunan yeni gen çeşitlemelerinden biri ile Alzheimer riskinde küçük bir artış, bilişsel zayıflama riskinde ise daha büyük artış görüldü.

Araştırma ekibi 1.200'den fazla insanın genetik bilgisini kullandı.

Araştırma ekibinin Başkanı Dr. Alison Goate "Bu genlerin Alzheimer hastalığında oynadığı rol hakkındaki bilginin yeni tedavi hedeflerinin ya da hastalığın yeni hayvansal ya da hücresel modellerinin tespitinde kullanılacağını düşünüyoruz" dedi.

Yaşam tarzının etkisi

İngiltere'deki uzmanlar, bu araştırma sayesinde, Alzheimer hastalığına işaret eden daha fazla genetik ipucuna ulaşıldığını ifade etti.

Alzheimer Derneği yöneticilerinden Dr Doug Brown, "Alzheimer ile bağlantılı yeni genler bulan bu araştırma, bilim insanlarının, bunama durumunda beyinde gerçekleşen değişiklikleri daha iyi anlamasını sağlayacaktır" dedi.

Dr Brown şöyle devam etti: "Bu tür araştırmalar gelecekte bu tür değişiklikleri engellemeye ve böylece bunamanın etkilerini yavaşlatma ve durdurmaya yönelik yeni tedaviler geliştirmemize yardımcı olacaktır."

Dr Brown, yaşam tarzı ile ilgili etkenlerin önemini de vurgulayarak dengeli beslenme, düzenli spor, sigara içmeme ve tansiyon ve kolesterolün düzenli kontrolü yoluyla bunama riskinin azaltılabileceğini ifade etti.