-Alzheimer karşı oryantal ANTALYA (A.A) - 20.08.2011 - Monaco kraliyet ailesine dans eğitimi veren, ''Prens ve prenseslerin dansçısı'' olarak tanınan Lale Roche, spor ve dans figürlerini harmanlayarak geliştirdiği ''gym-oryantal'' sayesinde birçok öğrencisinin bağırsak sorunu ve bel rahatsızlıklarından kurtulduğunu, alrıca oryantal dansın ise özellikle alzheimer hastalığına çok iyi geldiğini öne sürdü. Küçük yaşlarda amatör olarak başladığı dans hayatında ip cambazı olan babası ve kanto sanatçısı olan büyükannesinin destekleriyle profesyonelleşen, Fransa'nın başkenti Paris başta olmak üzere birçok kentte, üniversitede ve dans merkezlerinde ünlü isimlere dans eğitmenliği yapan Lale Roche, Monaco kraliyet ailesine dans eğitimi vermesi dolayısıyla ''Prenslerin ve prenseslerin dansçısı'' olarak da tanınıyor. Antalya'da bir otelin SPA merkezinde terapi ve dans dersleri vermeye başlayan Lale Roche, spor ve oryantal dans figürlerini birleştirerek geliştirdiği ''Gym-oryantal'' adlı dans çalışması hakkında bilgi verdi. Lale Roche, henüz 1,5 yaşındayken dansa olan ilgisinin ailesinin dikkatini çektiğini, bundan dolayı 9 yaşındayken amatör olarak dans hayatına başladığını söyledi. Roche, babasının cambaz, büyükannesinin ise kantocu olduğunu belirterek, ''Ailemin desteği otomatik olarak oldu. Öyle bir ortamın içinde olup da dansla ilgilenmemek olmazdı herhalde'' dedi. Dansın, hayatının her anında sığınacak bir liman olduğunu ifade eden Roche, ''Hastalanıp ağrım olduğunda, aşık olup ağladığımda hep kendimi dans ederken buldum. Daha sonraki araştırmalarımda dansın özellikle doğu medeniyetlerinde bir terapi olarak kullanıldığını da gördüm'' diye konuştu. -''Kraliyet ailesinde yaşadıklarım meslek sırrı'' - Dansla ilgili çalışmalarını geliştirmek amacıyla bir süre sonra yurtdışına gittiğini ve yaptığı çalışmalar sonucunda Paris'te ders vermeye başladığını dile getiren Lale Roche, ''Daha sonra Monaco'ya geçtim ve kraliyet ailesine dans dersleri vermeye başladım. Kraliyet ailesinde özel ders verdiğim isimler çok soruluyor ama bunlar meslek sırları. Prenslerden tutun da birçok önemli isimle birlikte çalıştım. Aralarında en ilginç olanı 90 yaşlarında oryantal dans alan kraliyet ailesi mensubu bir kadındı. Oldukça istekli olduğu için başarılı da oldu. Hatta ona Türkiye'den oryantal dans kıyafetleri alıp gönderdik'' ifadesini kullandı. Roche, doğu kültürünü tanıtmanın ayrıcalıklı bir şey olduğu batıda oryantal dansa sanat, sağlık ve terapi olarak bakıldığını ve büyük saygı duyulduğunu bildirdi. Hareketi sevmeyen insanların çoğunlukta olduğu toplumlar için en idealinin dans olduğunu belirten Roche, dans sayesinde vücudun yapması gereken birçok hareketin gerçekleştirildiğine, bunun da sağlık açısından önemine işaret etti. Roche şöyle konuştu: ''Ben de vücut için gerekli hareketleri dansla birleştirdim. Norveçli fizyoterapistlerle yaptığım çalışmalar sonucunda dans figürleri içerisine doğru hareketleri de yerleştirerek çaktırmadan 'Aslında sizi dans ettiriyorum' diyerek vücudun yapması gereken hareketleri yaptırıyorum. Monaco'da öğrencilerim genelde doktor, öğrenci, iş kadınlarıydı. Çalışmalar sonunda 'Sizinle çalıştıktan sonra bağırsak sorunlarım yok oldu' diyenler oldu. Ben de bunu araştırmaya başladığımda nörogastroenterolojide oryantal dans figürlerinin yer aldığını gördüm. Bunları biraz daha geliştirdim ve adını 'gym-oryantal' koyduğum dansla Avrupa'da bir farklılık yaratarak Türkiye'ye getirdim.'' -Alzheimera karşı oryantal dans iddiası- Roche, ''Gym-oryantal'' adı altında kendi geliştirdiği dansla birçok öğrencisinin bağırsak sorunu ve bel rahatsızlıklarından kurtulduğunu savunarak, dansla sağlıklı bir şekilde birçok kişinin de kilo verdiğini iddia etti. Oryantal dansın en önemli etkilerinden birinin de alzheimera karşı olduğunu öne süren Roche, ''Vücudun değişik bölgeleriyle 5-6 hareketi aynı anda yapmayı gerektiren dans, özellikle alzheimer hastaları için de çok önemli. Prof. Dr. Mehmet Öz'ün, televizyon programlarında da belirttiği gibi, alzheimer hastalığına karşı dans son derece etkili bir yöntem olabiliyor'' diye konuştu.