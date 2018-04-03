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Alzheimer hastası su kuyusunda ölü bulundu

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Alzheimer hastası Hasan Saraçoğlu (74), kendisine ait tarladaki su kuyusunda ölü bulundu

03 Nisan 2018 21:16

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, Alzheimer hastası Hasan Saraçoğlu (74), kendisine ait tarladaki su kuyusunda ölü bulundu.
Karaayıt Kırsal Mahallesi’nde hayvancılık yapan, evli ve 2 çocuk babası Hasan Saraçoğlu, dün dolaşmak için evinden çıktı. Meraklanan Sultan Saraçoğlu (65), Alzheimer hastası eşi Hasan Saraçoğlu\'nu aramaya başladı. Tarlalarındaki su kuyusunun içinde eşini hareketsiz gören Sultan Saraçoğlu durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler tarafından kuyudan çıkarılan Hasan Saraçoğlu\'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hasan Saraçoğlu\'nun cesedi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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