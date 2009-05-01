Alzheimer hastası koca, eşini yaktı

Gaziantep’te Alzheimer hastası 58 yaşındaki Cuma Doğan, uyuyan eşi 50 yaşındaki Elif Doğan'ın üstüne benzin dökerek yaktı.



60'ıncı Yıl Mahallesi 60. Sokak'ta gece saat 02.30'da meydana gelen olayda Cuma Doğan sürekli ``sizi yakacağım'' diye tehdit ettiği eşi Elif Doğan uyurken üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Kadının çığlığı üzerine uyanan kızı 21 yaşındaki Miyese Doğan da annesini kurtarmaya çalışırken yandı. Olay sonrasında komşuların haber vermesi üzerine eve polis ve itfaiye ekipleriyle ambulans geldi. İtfaiye ekipleri eve yayılan ateşi söndürmeye çalışırken, ambulans da ağır yaralanan Elif Doğan ve Miyese Doğan'ı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Anne Elif Doğan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kızı Miyese Doğan'ın ise ayakta yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.



Ayrıca daha önce kalp krizi geçirdiği öğrenilen Cuma Doğan'ın polisleri görünce yine kalp krizi geçirdiği ve Tıp Fakültesi'nde tedaviye alındığı bildirildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

