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Yaşam

Alzheimer hastası kadını evine getiren polis, ceset ile karşılaştı

Evde bulunan Eren'in cesedi, polis ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi

20 Mart 2017 23:45

Bodrum ilçesinde kaybolan alzheimer hastası kadını evine götüren polis, kadının emekli arkeolog olan eşini evde ölü buldu.

Alınan bilgiye göre, Torba Kavşağı'nda alzheimer hastası bir kadının olduğu ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gitti.

Kaybolan kadını emniyet müdürlüğüne getiren ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda kadının isminin Leyla Esin Eren (69) olduğunu ve Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki bir sitede eşiyle birlikte yaşadığını belirledi.

Kadını alarak eve giden ekipler, Eren'in eşi emekli arkeolog Mustafa Eren'i (70) evde hareketsiz halde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Eren'in bir süre önce yaşamını yitirdiğini belirledi.

Eren'in cesedi, polis ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Mustafa Eren'in bir hafta önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

 

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