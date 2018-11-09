Alzheimer hastası kadın, yangında öldü

Ali ÇEVİKBAŞ/KEÇİBORLU (Isparta), (DHA)- ISPARTA\'nın Keçiborlu ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında, dumandan zehirlenen alzheimer hastası Tevhide Melli (77), yaşamını yitirdi.

Keçiborlu ilçesi Kılıç köyünde dün gece, Ali Melli\'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, olay sırasında evde yalnız olan alzheimer hastası Tevhide Melli\'yi baygın buldu. Evden çıkarılan Melli\'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansla Keçiborlu Devlet Hastanesi\'ne götürülen Melli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tevhide Melli\'nin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.