Alzheimer hastası kadın, evinde çıkan yangında öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Acıpayam ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Ayşe Kurt (77), evinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek öldü.

Acıpayam ilçesi Yeniköy Mahallesi\'ndeki bir evde, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Evde yalnız olan Alzheimer hastası Ayşe Kurt\'un bulunduğu odada, sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın başladı. Odadan çıkamayan Kurt, dumandan zehirlenerek öldü. Evden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, jandarma ve itfaiyeye haber verdi. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evdeki kontrolde, Ayşe Kurt\'un cesedi bulundu. Jandarmanın olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Ayşe Kurt\'un cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



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