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Alzheimer hastası 4'üncü kattan düşüp öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da alzheimer hastası Leman Akduru (88), oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi

12 Şubat 2018 15:45

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da alzheimer hastası Leman Akduru (88), oturduğu apartmanın 4\'üncü katındaki dairesinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1514 Sokak\'ta bulunan Katlı Fatma Hamursuz Apartmanı\'nın 4\'üncü katında meydana geldi. Alzhimer hastası Leman Akduru, oğlu Murat Akçan\'ın işe gitmesinin ardından çıktığı balkonda dengesini yitirip bahçeye düştü. Akduru\'nun yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu polise ve 112 Acil\'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Leman Akduru\'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Akduru\'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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