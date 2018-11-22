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Alzheimer hastası, 20 saat sonra ormanda bulundu

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kaybolan alzheimer hastası Recep Uysal (86), 20 saat süren aramaların sonucunda ormanlık alanda bitkin halde bulundu

22 Kasım 2018 20:00

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde kaybolan alzheimer hastası Recep Uysal (86), 20 saat süren aramaların sonucunda ormanlık alanda bitkin halde bulundu.
Gebze\'ye bağlı Cuma köyünde yaşayan Recep Uysal, dün saat 15.00 sıralarında evden çıktı. Geri dönmeyen alzheimer hastası Uysal\'ın yakınları, jandarma ve AFAD\'a bilgi verdi. Jandarma, AFAD ve Derince ilçesinde eğitimde bulunan AKUT ekibi hemen arama kurtarma çalışması başlattı. Saat  01.00\'e kadar süren arama kurtarma çalışmaları sabah devam ettirilmek üzere sonlandırıldı.
Bu sabah saatlerinde ise Kocaeli AFAD Müdahale Şube Müdürü Ümit Çiğdem koordinesinde yeniden başlatıldı. Recep Uysal, saat 11.30 sıralarında köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Conkarı mevkiinde ormanlık alanda bulundu. Bitkin haldeki Recep Uysal sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

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