Alzheimer hastaları için GPS'li ayakkabı



T24 - Alzheimer hastaları için geliştirilen GPS'li ayakkabılar bir hafta içerisinde ABD'de piyasaya sürülecek.

Yaklaşık 300 dolara satılacak ayakkabılar sayesinde Alzheimerlilerin kaybolma sorununun engellenebileceği belirtiliyor. Topuk bölümüne yerleştirilen GPS cihazı sayesinde ayakkabıyı giyen kişinin nerede olduğu belirlenebiliyor.

Ayrıca Alzheimer hastasının yaşadığı evin etrafına sanal bir çit oluşturulabilecek. Ayakkabıyı giyen kişi bu sınırı geçerse istenilen cep telefonuna veya bir bilgisayara uyarı mesajı gönderilecek. Tek başına sokağa çıkan Alzheimer hastaları hafıza kaybı nedeniyle tekrar evine dönemeyebiliyor, günlerce kaybolabiliyor.







