Alzheimer hasta sayısı 1 milyona dayandı

Türkiye’de 1 milyona yakın Alzheimer hastası olduğunu belirten Türk Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Demet Özbabalık, “2050 yılında dünyada en fazla Alzheimer hastasına sahip dördüncü ülke olacağız” diye uyardı

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre Ulusal Nöroloji Kongresi’nin 54’üncüsü 1-5 Aralık tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Epilepsiden, inmeye, Alzheimerdan, migrene tüm nörolojik hastalıkların masaya yatırıldığı kongrede, Türk Nöroloji Derneği kongrenin ana temasını, Türkiye’de 60 binden fazla kişiyi etkilediği bilinen “MS” olarak belirledi. Kongrede, halk arasında MS olarak bilinen Multipl Skleroz’un tedavisi bulunmayan, çaresiz bir hastalık olmadığı, yeni yöntemlerle tedavi edilebileceği belirtildi.

2050’de 115 milyona ulaşacak

Kongrede öne çıkan konular arasında Alzheimer hastalığı da yer aldı. Türk Nöroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Demet Özbabalık, “Ülkemizde 1 milyona yakın Alzheimer hastası var, 2050 yılında dünyada dördüncü en fazla Alzheimer hastasına sahip ülke olacağız” dedi.



Dünya genelinde 40 milyona yakın Alzheimer hastası olduğunu, 2050 yılında bu sayının 115.4 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini belirten Özbabalık sözlerini şöyle sürdürdü:



“Alzheimer hastalığının kesin tedavisi henüz olmamakla birlikte süreci yavaşlatmak ve bazı belirtilerin şiddetini azaltmak mümkündür. Semptomları tedavi etmeye yardımcı olabilecek ilaç ve ilaç dışı seçenekler var. Alzheimer hastalığı tedavisine yönelik yapılan 112 ilaç çalışması var.”

"İnme merkezleri yetersiz"

Bir yılda tahminen 40 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan inme ile ilgili bilgi veren Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk de her 6 kişiden birinin inme ile karşılaşabileceğini belirtti. Öztürk, inme merkezlerinin hızlı müdahale ve inmenin etkilerini azaltmada çok kritik bir rol oynadığını vurgulayarak, “2018’de Türkiye’de yaklaşık 40 bin kişinin inme nedeni ile hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Bu trafik kazalarından ve kanserlerden de neredeyse daha fazla. İnme ünite sayımız ve inme merkezi sayımız yeterli değil. Sağlık Bakanlığı ile bir çalışma yürütülüyor. Her bir milyon kişiye bir inme merkezi açılması planlanıyor” diye konuştu.