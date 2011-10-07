Alzheimer bulaşıcı olabilir!

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Texas Üniversitesi Sağlık Bilim Merkezi uzmanları farelerde yaptıkları deneylerde Alzheimer’ın beyne verdiği zararın deli dana ve insanlardaki türü CJD’nin neden olduğu hasara benzediğini belirledi.Habertürk'te yer alan habere göre, araştırma ekibinin başındaki Claudio Soto, çalışmalarını şöyle anlattı: “Alzheimer hastasının beyin dokusunu farelere enjekte ettik.Başka bir grup fareye de sağlıklı insanların beyin dokularını enjekte ettik. Alzheimer hastaların dokularının enjekte edildiği farelerin beyninde hastalığa neden olan plakların oluştuğunu belirledik. Farelerde Alzheimer belirtileri görülmeye başladı ve hastalık beynin diğer bölgelerine de yayıldı. Diğer grup farede ise Alzheimer belirtisi görülmedi. Ancak bu sonuçlar hastalarla görüşmek ve konuşmakla hastalığın bulaştığı anlamına gelmiyor.”