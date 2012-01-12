Alyansı çıkarıp evi terk etti

T24- Şarkıcı Erol Büyükburç (76) ile Alman asıllı 7 yıllık eşi Ute Eser boşanıyor. Eser, 500 bin lira tazminat talebinde bulundu





Hürriyet'in haberine göre, 2004 yılında evlendiği Büyükburç’un kendisini sürekli aşağıladığı ve ekonomik yönden istismar ettiği iddiasıyla boşanma davası açan Eser, ünlü şarkıcının alyansını çıkarıp evi terk ettiğini söyledi.



Eser, “Evliliğimiz güzel başladı ama artık yürümez. Erol Bey alyansını çıkardı, evi terk edip gitti. Karşılıklı boşanma davaları açtık. Zaten uzun zamandır tartışmalar yaşıyorduk. Beni başkalarının önünde sürekli rencide ediyor, hakaretler yağdırıyordu. Beni ekonomik yönden de istismar ediyordu. 20 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Bundan sonra da çalışıp, bu ülkede yaşamaya devam edeceğim” dedi.



500 bin lira maddi-manevi tazminat ile aylık 1500 lira nafaka talebinde bulunan Eser, mal paylaşımı hakkında da “Kanun ölçülerinde mal ile ilgili ne gerekirse onu verecek” diye konuştu.

Eser, evliliklerinin bitmesinde aralarındaki yaş farkının da rol oynadığını ifade etti: “Ben kendisinden 16 yaş küçüğüm, yaşın da önemi var. Kendisi 1936 doğumlu.”