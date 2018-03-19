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Spor

Alvaro Negredo'da çökme kırığı tespit edildi

Siyah-beyazlı kulüp açıklama yaptı

19 Mart 2018 14:41

Dün akşam oynanan Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasından sonra yapılan kontrollerde Alvaro Negredo'nun sağ elmacık kemiğinde çökme kırığı tespit edildi. 

Beşiktaş Kulübü'nün maçtan sonra Negredo ile alakalı şu açıklamayı yaptı;

"Alvaro Negredo’nun Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme

Futbolcumuz Alvaro Negredo’nun yapılan tetkikleri sonucu sağ zygoma ( elmacık ) kemiğinde çökme kırığı tespit edilmiş olup, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde acil ameliyata alınmıştır. Cerrahi işlem ile kırığı düzeltilecek olan futbolcumuz, 1 hafta sonra özel koruyucu yüz maskesi ile antrenmanlara başlayabilecektir."

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