Alvaro Negredo: Ben de birisini arayıp "Come to Beşiktaş" diyeceğim

Beşiktaş'ın yeni transferi Alvaro Negredo, kendi transferinin anonsunda kullanılan ve dünya çapında yayılan videoya atıfta bulunarak, "Ben de birisini arayıp "Come to Beşiktaş" diyeceğim herhalde" dedi.

Kendisine takılan lakaplardan en sevdiğinin 'Matador' olduğunu söyleyen Negredo, BJK TV'ye şöyle konuştu:

Beşiktaş'a transfer olduğum için çok mutluyum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum.

Transfer sürecim çok çabuk gelişti aslında. Menajerim beni arayıp teklifi iletti. Beşiktaş ailesine katılmak için ben de hevesliydim. Beşiktaş dünya çapında bir kulüp. Çok orijinal bir slogan bulmuşlar. Bu sloganla dünya çapındaki Beşiktaş taraftarının sayısı da artmıştır.

"Şampiyon takımla şampiyonluk

yaşamak istiyorum"

Kimin geleceğini henüz bilmiyorum ama ben de birine "Come to Beşiktaş" diyeceğim herhalde. Nasıl ki Pepe takıma yardımcı olmak için, takımın bir parçası olmak için geldi, ben de bunun için geldim.

İstanbul'da yaşayan tanıdıklarımla, Pepe ile konuştum gelmeden önce. Kimse olumsuz konuşmadı. Şampiyon takımda yeniden şampiyonluk yaşamak istiyorum burada.

"Taraftarı düşündükçe tüylerim

diken diken oluyor"

Beşiktaş taraftarının bana gösterdiği mükemmel ilgiden dolayı buradayım. İnternetten birçok video izledim. O videoları şu an düşününce bile tüylerim diken diken oluyor. Taraftar çok etkileyici. İşlerin iyi gitmediği, skorun kötü olduğu maçlarda böyle bir taraftarı yanına almak tüm futbolcuların hâyâlidir, onlarla bütünleşmek için sabırsızlanıyorum.

İspanya'da birkaç tane lakabım var. 'Canavar Gibi', 'Matador', 'Köpekbalığı'. Ancak benim en sevdiğim lakabım Matador. Canavar başka yerlere de çekilebiliyor.

"En az 35 gol atacağım"

Tabii ki burada oynamadığım için önceden, oynadığım liglerle bu ligi karşılaştıramam. Ancak devre arasında bir daha bu konuyu konuşursak oturup karşılaştırabilirim. İspanya ve İngiltere gibi çok önemli liglerde oynadım. Oralarda çok tecrübe kazandım.

Golle ilgili sayı vermek istemiyorum ama, bütün forvetlerin hedefi; şimdiye kadar attığı gol sayısının üzerine çıkmaktır. Şimdiye kadar bir sezonda en çok Sevilla'da 25 gol atmıştım.

-Negredo, tüm kulvarlarda bir sezonda en az 35 gol atacağı sözünü vererek, sunucunun verdiği kağıda imza attı-

İdolüm Brezilyalı Ronaldo'ydu. Real Madrid'de ben B Takımı'nda oynarken o A Takım'da oynuyordu. Onunla sohbet etme, antrenmana çıkma şansı da buldum. Çok iyi bir santrfordu. Hava topu hariç bütün özellikleri çok yüksekti, komple bir oyuncuydu.

Kendimle ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Başkalarıınn beni yorumlamasını isterim. Sol ayaklıyım, daha çok sol ayağımı tercih ediyorum. Güçlü bir oyuncuyum. Güçlü oyuncular genelde üretken değillerdir ama ben mümkün olduğu kadar yeni şeyler üretmeye çalışırım. Sahada farklılık yaratmaya çalışırım.

-Negredo, Beşiktaş'ta 9 numaralı formayı giyeceğini açıkladı-

Türkiye insanının yaşayışını duydum. Kanlı canlı, canayakın, sıcakkanlı insanlar olduğunu duydum. İnsanları tanımak, deneyimlemek istiyorum.

-'Matador', Türkçe olarak 'Alemin gözü yaşlı, Negredo artık Beşiktaşlı' dedi-