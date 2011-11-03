-Alüminyumdan ''çelikten güçlü zırh'' yaptılar ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Merkezi Kırklareli'nde bulunan NNT Nanoteknoloji Bor Ar-Ge A.Ş. araştırmacıları, uzun yıllar üzerinde çalıştığı ARGE projelerinin sonunda, nanoteknoloji ile boru kullanarak ''beş milimetre boyutunda alüminyum kurşun geçirmez zırh'' üretti. Dünyada da ilk kez üretilen ve tüm testleri sonunda etkinliği kanıtlanan zırh, çelik zırhlıların üç misli hafifletilmesini ve hareket kabiliyetlerinin artmasını sağladı. Dünyada fiyatı ve üretimi giderek düşen çelikten daha çok mukavemet sağlayan zırhın, ülkeye zırhlı araç sektöründe seri üretim imkanı verebileceği hafif ve ağır otomatik silahlara karşı tam koruma sağlayacağı belirtiliyor. NNT Nanoteknoloji Bor A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Cafer Akın, yaptığı açıklamada, kurşun geçirmez alüminyum zırhın, tüm savunma sanayisine ait projelerde, özel sektörlerde, zırhlı olması gereken çelik yelekler dahil olmak üzere yüzlerce alanda kullanılabileceğini ifade etti. Akın, buluşlarının dünyada bu sektörde çığır açacak nitelikler taşıdığını savundu. Dünyanın çeşitli zırhlı araç üreten firmalarının zırhlı alüminyuma ilgi gösterdiğini ve dünya devi şirketlerin üretime yönelik ciddi tekliflerle kendilerine geldiğini belirten Akın, şöyle devam etti: ''Normal zırhlı araçların, ağırlık olarak performans düşüklüğü, ayrıca yüksek gider maliyetleri, araç lastiklerinin daha çabuk yıpranması, araçların performansının ve hareket kabiliyetinin düşmesi, yüksek yakıt harcaması gibi durumlarıyla kıyaslandığında, kurşun geçirmez alüminyumun kullanılması, çok büyük ekonomik kazanç ve daha güvenli sistem getirecektir.'' -''Roketlerle otomobillerde de kullanılacak''- Cafer Akın, son yıllarda sanayisi gelişmiş ülkelerde çelik üretiminin düştüğünü ve buna bağlı olarak konstrüksiyon maddelerinde çeliğin payında da düşüş ve ihtiyaç artışının oluşturduğunu dile getirdi. Bu ihtiyaçların ve çelik üretiminin azalmasının, alüminyuma olan ilgi ve tüketimi de artırdığını anlatan Akın, metal bilimcilerin geniş araştırma ve çalışmaları sonucu alüminyum alaşımların roket, otomobil gibi alanlarda büyük yer teşkil ettiğini belirtti. Akın, şöyle konuştu: ''Çelikten üç kere daha az yoğunlukta ve daha fazla sertlik kazandırılmış alüminyum alaşımlar, kullanıldıkları alana göre, makinelerin boyut ve ağırlıklarının azalması, az enerji harcamaları nedeniyle ekonomik oluşları ve birçok değişik konuda çelikten daha çok mukavemet sağlar. Geliştirdiğimiz METABORON isimli 5 milimetrelik levhalardan makam araçları, korumaya tabi özel ve tüzel kişiler, askeri personel, savunma sanayi ve zırhlı araç kullanabilecek birimlere özel sipariş gerekmeden, ülkemizde üretilen zırhlı araç sektöründe seri üretim imkanı sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca hafif ve ağır otomatik silahlara karşı da tam koruma sağlanmaktadır. Özel amaçlı zırhlı taşıyıcılar ve savunma sanayi için üretilecek, özel ölçü ve kalınlıklardaki METABORON levhalarla hem daha güvenilir, hem de çelik zırhlı araçlardan üç misli daha hafif ve hareket kabiliyeti yüksek araçlar üretilebilecek. Askeri hafif zırhlı araçlarda kullanılarak, araçların üçte bir oranında hafiflemesiyle hareket kabiliyetleri artırıldığı gibi, ağır zırhlı özellik ve konumuna kavuşturulacaktır.''