Altus Organizasyon, kamudan 16 ihale için 13,2 milyon TL aldı

Altus Organizasyon şirketi, 10 yılda 16 kamu ihalesi için toplam 13,2 milyon TL kasasın koydu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, “İslam İşbirliği Teşkilatı 8’inci Gıda Güvenliği Konferansı” kapsamında düzenlediği ihaleyi 5,5 milyon TL’ye alan şirketin, TOKİ’den de 3,3 milyon TL’lik reklam ihalesi aldığı ortaya çıktı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, önceki gün düzenlenen ve açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı konferansın organizasyon işini önce 3,2 milyon TL'lik en düşük teklifi veren Horizon Organizasyon aldı. İtiraz üzerine iptal edilen ihale, bu kez 5,5 milyon sözleşme bedeli ile Altus'a verildi. Son olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konferans ihalesini alan Altus, kamu idarelerinin organizasyon işlerini üstlenmesi ile tanınıyor.

Çok sayıda bakanlık ve kamu kurumunun ihalesini alan şirket, 2011-2021 yıllarını da kapsayan 10 yıllık dönemde toplam 13,2 milyon TL'lik sözleşmeye imza attı. Altus Organizasyon, en yüksek sözleşme bedelli ihalesini 23 Ekim’de Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan aldı. Şirketin, 5 milyon 542 bin TL teklif ile kazandığı ve pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen, “Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı Hizmet Alımı” ihalesinden günler önce işe başladığı iddia edildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan 1 milyon 264 bin TL'lik ihale

Şirket, TOKİ’den de 3,3 milyon TL’lik organizasyon ihalesi aldı. Altus, TOKİ’nin 2014’te “İlan, Reklam, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Hizmeti” ihalesine teklif veren iki organizasyon şirketinden biri oldu. Altus ile TOKİ arasında 14 Ağustos 2014 tarihinde 3 milyon 351 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Pazarlık yöntemiyle 2016’da gerçekleştirilen ve İslam İşbirliği Teşkilatı 13’üncü İslam Zirvesi kapsamında düzenlenen, “Kanserle Mücadelede Hanımefendilerin Liderliği” isimli etkinliğin ihalesi de Altus’a verildi. Altus ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan ihale sözleşmesinin bedeli kayıtlara, 1 milyon 264 bin TL olarak geçti.