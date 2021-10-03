Altunizade-Çamlıca Camii metro ihalesi, Erdoğan'ın okul arkadaşı Hasan Gürsoy'un şirketine verildi

Çamlıca Camii'ne gidişleri kolaylaştırmak için inşa edilecek Altunizade-Çamlıca Camii Metro Hattı ihalesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imam hatipten arkadaşı Hasan Gürsoy'un şirketine verildi. Çamlıca Camii de yine Gürsoy'un şirketine yaptırılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü Altunizade-Çamlıca Camii Metro Hattı Projesi'nin ihalesi tamamlandı.

Metro hattı ihalesinin sonucu Kamu İhale Bülteni’nde açıklanmadan ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından duyurulmadan önce Güryapı Taahhüt Şirketi tarafından duyuruldu. Öte yandan ihaleyi aldığını açıklayan Güryapı Taahhüt Şirketi’nin daha önce bir metro projesi yapmadığı da biliniyor.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, şirketin internet sitesinden yer alan açıklamada, metro projesinin çalışmalarına başlandığı duyurularak şu ifadelere yer verildi:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilecek olan proje Altunizade-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro ve Metrobüs Hatlarını Çamlıca Camii ve Bosna Bulvarı’na bağlayan yaklaşık 4 kilometre uzunlukta ve üzerinde dört adet istasyon bulunan bir raylı toplu taşıma sistemidir.”

İBB, projeyi rafa kaldırmıştı

İBB’den alınıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen Altunizade-Çamlıca Camii Metro Hattı Projesi’nin israf yol açacağı da tartışılmıştı. Bir hatta metro yapılabilmesi için saatte en az 32 bin yolcuya ihtiyaç olduğu halde Çamlıca hattındaki yolcu sayısının pik saatte bile 3 binde kaldığı, kamu kaynaklarının boşa harcanmaması için İBB'nin bu projeyi rafa kaldırdığı ifade edilmişti.

Çamlıca Cami'ne yolcu taşıyacak raylı sistem başlangıçta Altunizade-Ferah Tepesi-Çamlıca Camii şeklinde üç duraktan oluşacak şekilde planlandı. İBB, raylı sistemin bu haliyle 192 milyon avroya mal olacağını hesapladı. Ancak Ulaştırma Bakanlığı İBB'den 3 duraklı hatta Çamlıca Kulesi'nin de eklenerek revize edilmesini istedi. Böylece maliyet 250 milyon avroya yükseldi. Projede aç-kapa tekniğinin uygulanacak olması nedeniyle maliyetin yüksek olduğu belirtildi. İBB, projenin fayda-maliyet hesabını yaptırdı. Teknik çalışmalarda hattın kamu yararına değil zararına yol açacağı bilgisi verildi.

Birçok ihale aldı

Hasan Gürsoy’un şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü, Süleymaniye Cami, Galatasaray Üniversitesi, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı'nın restorasyon işlerini de yaptı. Ayrıca, Ahlat Köşkü ve Çamlıca Camii gibi milyonlarca liralık projelerin yapımını da üstlenen Gürsoy’un şirketleri, Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından kullanılan Okçular Tekkesi’nin restorasyonunu da yaptı.