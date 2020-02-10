Altın Küre Ödül Töreni'ne damga vuran Ricky Gervais, Oscar'ı pas geçmedi

Altın Küre Ödül Töreni’ndeki sunumuyla çok konuşulan Ricky Gervais, Oscar gecesine katılmasa da sosyal medyada yaptığı yorumlarla töreni tiye aldı.

Bir Twitter kullanıcısı Gervais'a "Eğer Oscar’ı bu gece sen sunuyor olsaydın en iyi ilk şakan ne olurdu?" diye sordu. Gervais, ise "Eşitlikle ilgili bütün o ilham verici konuşmalarınızı duymak için sabırsızlanıyorum ve sizin bu gece burada bulunduğunuz üç saatte, düşük ücretli göçmen ev personelinizin uyumak için izin alabilecek olması harika" diye yanıtladı.

"Oscar yerine After Life’ı izleyin"

Daha önce Altın Küre’de yaptığı gibi, Netflix’te geçtiğimiz yıl yayınlanan dizisi After Life’a değinen Gervais, tören yerine diziyi izlemeye tavsiyesinde bulundu.

Ünlü oyuncu, "Amerika! Bu gece Netflix’te binge-watch (bir dizinin bölümlerini art arda izlemek) yapıp After Life’ı izleyin. Bu dizi, insanlığın iğrenç, narsistik bir veba olduğunu fark edince öfkeli ve depresif hale gelen ve yaşama isteğini kaybeden bir adam hakkında. Ya da bunu yerine Oscar’ları izleyin ve bu duyguları ilk elden deneyimleyin" dedi.