Altuğ Çelikbilek, ATP Challenger seviyesinde ilk şampiyonluğunu elde etti

Mili tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz’de düzenlenen Porto Open turnuvasında kariyerinin altıncı, ATP Challenger seviyesinde ise ilk şampiyonluğunu elde etti.



Sert zeminde düzenlenen organizasyonda 24 yaşındaki Çelikbilek, yarı final ve finalde toplamda rakiplerine yalnızca 6 oyun vererek şampiyonluğa ulaştı. Final mücadelesinde Fransız Quentin Halys ile karşılaşan Çelikbilek, 1 saat 7 dakika sonunda Halys’i 6-2, 6-1 yenerek Marsel İlhan ve Cem İlkel’den sonra Challenger seviyesinde bir şampiyonluk kazanan üçüncü Türk tenisçi oldu.



Galibiyet sonrasında değerlendirmelerde bulunan Çelikbilek, "Çok kötü başladım turnuvaya. Top hissiyatım ve genel olarak hissiyatım çok kötüydü ama her maç mücadele vererek ve maçlardan sonra ekstra antrenman yaparak üzerine koyduğumu düşünüyorum. Final ve yarı finalde de çok iyi tenis oynayarak rahat bir galibiyet alıp ilk şampiyonluğumu elde ettim" diye konuştu.



Türkiye 1 numarası olmasıyla ilgili ise başarılı tenisçi, "Tabii ki de Türkiye 1 numarası olacak olmak özel bir his ama ilk 100’e girip Türkiye 2 numara olmayı daha çok isterim. İnşallah Cem ile birlikte kendimizi daha yukarı çekerek ilk 100’e gireriz ve böylece kimin 1 kimin 2 olduğundan ziyade Türk tenisinde iki sporcu ilk 100’e girmiş ilk 50’ye girmiş hatta belki daha iyisini yapmış olur. Benim için bu daha önemli" açıklamasını yaptı.