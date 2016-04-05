Altıparmak ve Akdeniz, Columbia Küresel İfade Özgürlüğü Ödülü'nü akademisyenlere adadı

2016 Columbia Küresel İfade Özgürlüğü Ödülleri'ne layık görülen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Kerem Altıparmak, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve avukat Serkan Cengiz'e ödülleri takdim edildi. Yaman ve Akdeniz ödüllerini barışı savunan tüm akademisyenlere adadıklarını belirtti.

Columbia Üniversitesi’nin düzenlediği “2016 Columbia Küresel İfade Özgürlüğü Ödülleri” layık görülen İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak ve Av. Serkan Cengiz ödüllerini teslim aldı.

Bianet'in haberine göre, Columbia Üniversitesi Low Memorial Kütüphanesi’nde gerçekleşen ödül törenine Prof. Dr. Akdeniz ile Yrd. Doç. Dr. Altıparmak katıldı. Yrd. Doç. Dr. Altıparmak, tören öncesinde attığı tweette ödülü Türkiye’de insan haklarını ve barışı savunan tüm akademisyenler adına alacaklarını yazdı.

Üç hukukçu, YouTube’a erişimin engellemesi kararına karşı Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne yaptıkları itirazın reddedilmesinin ardından davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımaları ve Aralık 2015 başında kararın başvurucuların lehine olumlu sonuçlanması sebebiyle “2016 Columbia Küresel İfade Özgürlüğü Ödülleri’nde Yasal Hizmetlerde Mükemmellik Alanı”na layık görülmüştüler.

Ödül hakkında

“2016 Columbia Küresel İfade Özgürlüğü Ödülleri”, uluslararası hukuk normlarını teşvik ederek ifade özgürlüğünü güçlendiren yargı kararlarını ve dünya çapındaki hukuki temsillerin önemini vurgulamak amacıyla geçen yıl Columbia Üniversitesi Başkanı Lee C. Bollinger’in girişimiyle başlatıldı.

Prof. Yaman Akdeniz

2009 yılında Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezine katılana kadar (2001-2009) Leeds Üniversitesi (İngiltere) Hukuk Fakültesi'nde Siber Hukuk Araştırma Ünitesi'nin koordinatörlüğünü yapmış ve Siber Hukuk Yüksek Lisans programını yürütmüştür. Aynı zamanda Cyber-Rights.Org adlı kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütünün kurucusu ve 1997'den beri başkanıdır. 2003 yılından beri de bilgi edinme hakkı konusunda çalışmalar yapan BilgiEdinmeHakki.Org'un ortak kurucu başkanıdır. Son dönemde Türkiye'de farklı düşüncelerin ifade edilebildiği en önemli paylaşım platformlarından biri olan Twitter'ın 20 Mart 2014'te erişiminin engellenmesinin ardından, bu yasağın kaldırılması için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi Yrd. Doç. Kerem Altıparmak ile birlikte 24 Mart'ta Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu. Akdeniz ve Altıparmak'ın girişimiyle çıkan kararın ardından 13 gün süren Twitter yasağı sona erdi.

Yrd. Doç. Dr. Altıparmak

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi ve İnsan Hakları Merkezi Müdürüdür. SBF’de lisans ve lisansüstü düzeyde insan hakları ve idare hukuk dersleri vermektedir. İnsan Hakları Merkezi tarafından yürütülmekte olan araştırma ve eğitim programlarından sorumlu olan Altıparmak, çok sayıda insan hakları örgütünün proje ve çalışmalarında rol almıştır. Yazarın çalışma konuları arasında ifade özgürlüğü dışında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, cezasızlık, işkence yasağı ve insan hakları kurumsallaşması bulunmaktadır. Son dönemde Türkiye’de farklı düşüncelerin ifade edilebildiği en önemli paylaşım platformlarından biri olan Twitter’ın 20 Mart 2014’te erişiminin engellenmesinin ardından, bu yasağın kaldırılması için İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ile birlikte 24 Mart’ta AYM’ye başvurdu. AYM “Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar verdi. Akdeniz ve Altıparmak’ın girişimiyle çıkan kararın ardından 13 gün süren Twitter yasağı sona erdi.

Avukat Serkan Cengiz

1974 yılında Aydın'da doğan Avukat Serkan Cengiz, 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1997 yılından bu güne kadar ağırlıklı olarak uluslararası hukuk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuruları, idare ve ceza hukuku alanında çalışan Avukat Serkan Cengiz, 2002 yılından beri avukatlık faaliyetlerine İzmir'de devam ediyor.

Columbia Üniversitesi İfade Özgürlüğü Ödülü üç Türk'e verildi