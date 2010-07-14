Altıoklar: "Nehir Erdoğan ile ilişkim bitti"

T24- Mustafa Altıoklar eski sevgilisinin Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte olduğu iddialarına ise “Doğruysa üzülürüm” dedi.
Genç oyuncu Nehir Erdoğan, önceki gün Çeşme’de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte görüntülendi. Bunun üzerine gözler Nehir Erdoğan’ın 3 yıldır birlikte olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı yapımcı-yönetmen Mustafa Altıoklar’a çevrildi. Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Altıoklar, “Biz Nehir ile bir süre önce ayrıldık” diyerek kendisine yöneltilen sorulara sürpriz bir yanıt verdi. İlişkilerini Nehir Erdoğan’ın Mardin’deki diziçekiminden sonra bittiğini belirken Altıoklar “Çok güzel bir beraberlikti ama güzelliğini kaybetmeye başladığında bitmesinde fayda var
diye düşündük. Birbirimizi daha fazla yormanın bir anlamı yoktu.
Şimdiye kadar hayatımdan kaç ilişki bitti ve bir tane daha bitmiş oldu. Tabi Nehir benim için bir başkaydı. Ancak ilişkilerde bir gerçek varki çok
uzayınca sorun çıkıyor. Zaten şu anki duygularımı kimseyle paylaşmak istemem, ne hissediyorsam onu yaşar, geçerim” dedi. Ünlü yönetmen, Nehir Erdoğan’ın Kenan İmirzalıoğlu ile Çeşme tatiliyle ilgili olarak “Nehir Çeşme’de arkadaşlarıyla birlikte tatil yapıyordu. Kenan’la orada karşılaşmış olabilirler. (Aralarında bir aşk varsa canınız acır mı? sorusuna) Öyle bir şey olduğunu sanmıyorum ama varsa tabi ki acır, herkesin acır. Aslında biten bir ilişkiden sonra kimsenin hayatı kimseyi ilgilendirmez” diye konuştu.