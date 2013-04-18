Altınyıldız, ISO 14064 belgesi aldı

Yünlü kumaş ve konfeksiyon şirketi Altınyıldız karbon ayak izi ölçümleri sonrası ISO 14064 belgesi aldı. Firma aldığı bu belge ile toplam sera gazı emisyonları ve kurum karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalar yapacak.

Belge, İngiliz Standartlar Enstitüsü BSI tarafından uzun süren hassas ölçümler sonrası verildi. Altınyıldız uluslararası ISO 14064 belgesi sonrası personel taşımadan karton ambalaja, atık sudan tıbbi atıklara, nakliyeden lojistiğe kadar tüm alanlarda zararlı atık konusunda minimum çevresel zararlı atık felsefesi ile çalışacak, çalışanlarını bu çalışma tarzına yönlendirecek.

Altınyıldız Genel Müdürü Zeki Çaputlu iklim değişiklikleri ile mücadele adına belgeyi alarak bir ilke imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirterek “Altınyıldız olarak enerji ve su verimliliği, atık yönetimi ile ilgili tüm iyileştirmeye yönelik projelerimize kurumsal sorumluluğumuz adına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Türk tekstil ve konfeksiyon sektöründe iş dünyasına öncülük etmek bizim için büyük bir gururdur” dedi. “İklim değişikliğiyle mücadele konusunda örnek şirketler arasında uluslararası arenada yer alarak Türk tekstil sektörünün adının geçmesine de katkıda bulunuyoruz” diyen Zeki Çaputlu önümüzdeki günlerde yeni geliştirilen çevre koruyucu her türlü belgeyi alacaklarını sözlerine ekledi.

İklim değişikliği, hükümetlerin, sanayicilerin ve insanların gelecek yıllarda karşılaşacakları en büyük zorluklardan biri olarak kabul ediliyor. İklim değişikliğinin hem insanlar hem de doğal sistem üzerinde etkisi bulunmakta ve kaynak kullanımı, üretim ve ekonomik faaliyetlerinde önemli değişikliklere sebep olabiliyor.

Buna karşılık, dünya atmosferindeki sera gazı salınımlarının sınırlandırılması için uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel girişimler geliştiriliyor ve uygulanıyor. Sera gazına yönelik bu tür tedbirler, sera gazı emisyonlarının ve/veya uzaklaştırılmalarının hesaplanmasına, izlenmesine, rapor edilmesine ve doğrulanmasına dayanıyor.