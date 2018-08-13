Altınyıldız Classics'in Kıbrıs'taki ilk mağazası Lefkoşa'da açıldı

LEFKOŞA, (DHA) - BR Mağazacılık bünyesinde yer alan Altınyıldız Classics, Kıbrıs’taki ilk mağazasını başkent Lefkoşa’da açtı.

Yurtdışı açılımına başlayarak geçen yıl Romanya - Bükreş’te 2 ve Kırgızistan - Osh’da 1 olmak üzere toplamda 3 mağaza açan Altınyıldız Classics, Kıbrıs’taki ilk mağazasını da başkent Lefkoşa’da açtı.

KUZEY KIBRIS’TA 2 MAĞAZA DAHA AÇILACAK

Şehit Kemal Ünal Sokak’ta yer alan cadde mağazasının ardından, yıl içinde Girne ve Gazimağusa’da 2 mağaza daha açmayı hedefleyen Altınyıldız Classics, takım elbiseden gömleğe, aksesuardan ayakkabıya, tişörtten smokine; hazır giyimde geniş bir yelpazede ürün ve renk seçeneği sunuyor.

2018’in bitmeden yurt dışı açılımlarına devam etmek hedefinde olan Altınyıldız Classics, Azerbaycan, Kosova, Kazakistan, Romanya ve İran’da 9 mağaza daha açmayı hedefliyor. Altınyıldız Classics, yurt dışı mağaza yatırımları ile marka bilinirliğini kuvvetlendiriyor ve erkek modasını yurt içi ve yurt dışında beraber şekillendiriyor.

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