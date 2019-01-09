T24 LogoT24 Logo
Gündem

Altınyıldız Classics'in Azerbaycan'daki ilk mağazası açıldı

İSTANBUL, (DHA)- BR Mağazacılık bünyesinde yer alan Altınyıldız Classics, Azerbaycan'daki ilk mağazasını başkent Bakü'de açtığını duyurdu

09 Ocak 2019 18:52

İSTANBUL, (DHA)- BR Mağazacılık bünyesinde yer alan Altınyıldız Classics, Azerbaycan\'daki ilk mağazasını başkent Bakü\'de açtığını duyurdu. 

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Altınyıldız Classics\'in Azerbaycan\'daki ilk mağazasını başkent Bakü\'de açtığı bildirildi. Azerbaycan’da 5 mağaza daha açılmasının hedeflendiği bildirilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

\"Bakü’nün en işlek noktalarından olan Ganjlik Mall ve 28 May Mall’u da lokasyon olarak belirleyen Altınyıldız, takım elbiseden gömleğe, aksesuardan ayakkabıya, tişörtten smokine uzanan bir yelpazede ürün ve renk seçeneklerini Azerbaycan’a da şık giyinmesini seven erkeklerin beğenisine sunuyor.\"

YURT DIŞINDA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Yurt dışı yatırımlarına hız kesmeden devam edileceğinin yer aldığı açıklamada, markanın başta Türki Cumhuriyetleri olmak üzere Balkanlar ve Almanya’da mağaza açmayı planladığı aktarıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA BR MağazacılıkAltınyıldız Classics AzerbaycanBaküAzerbaycandaGanjlik MallMay MalluAltınyıldızAzerbaycanaDIŞINDA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK YurtTürki CumhuriyetleriBalkanlarAlmanyada
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24