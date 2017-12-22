Altınyıldız Classıcs yurtdışına açılıyor

İSTANBUL, (DHA)-ALTINYILDIZ Classics, yurt dışındaki ilk iki mağazasını Romanya’nın başkenti Bükreş’te, Sun Plaza ve ParkLake AVM’de açtı. Altınyıldız Classıcs\'in İran\'da da 40 mağaza açacağı duyuruldu.

Boyner Grup çatısı altında moda perakendeciliği alanında hizmet veren BR Mağazacılık, Altınyıldız Classics ile Avrupa’ya açılıyor. Altınyıldız Classics ilk yurtdışı açılımı için seçtiği Romanya’nın başkenti Bükreş’te, AC&CO adıyla iki mağaza açtı.

Bükreş’in güneyinde konumlanan Sun Plaza AVM içerisinde hizmet vermeye başlayan AC&CO mağazası, takım elbiseden dış giyime, casual stilden smokine, günümüz erkeğinin tüm gardırop ihtiyaçlarını karşılayan zengin hazır giyim ve aksesuar koleksiyonuyla, Altınyıldız Classics’in kaliteli üretim ve ulaşılabilir fiyat politikasını Romanya’ya taşıyor.

Bükreş Sun Plaza’da 01.12.2017 tarihinde kapılarını açan AC&CO mağazası, BR Mağazacılık’ın uluslarlarası pazarlarda hızlı ve etkili büyüme stratejisi kapsamında attığı ilk adım olurken; önümüzdeki üç yıllık dönemde ülkedeki satış ağını 15 mağazaya çıkarmayı hedefleyen marka, 14.12.2017 tarihinde ise yine Bükreş’te, bu kez ParkLake AVM’de konumlanan ikinci mağazasının açılışını yaptı.

TÜRKİYE’DE 300 SATIŞ NOKTASI VAR

2011 yılında kurulan ve altı yıl içerisinde yurt içinde 300’den fazla satış noktasına ulaşarak yurt içinde 60’dan fazla ile yayılan BR Mağazacılık, günümüz perakende sektöründe Türkiye’nin en hızlı büyüyen markalarının başında geliyor.

Altınyıldız Classics’in uygun maliyet yapısı sayesinde, kaliteli ve trend ürünleri ulaşılabilir fiyat ve başarılı kampanya yönetimi ile müşterisiyle buluşturarak bu hızlı büyümeyi sağlayan BR Mağazacılık, 2017 itibariyle yurt dışı açılımlarını başlatırken; Atınyıldız Classics’i bir dünya markasına dönüştürmek vizyonuyla yola çıkıyor.

Öncelikle Türkiye’ye yakın pazarlara odaklanan marka, Rusça konuşan ülkelerde ve Ortadoğu’da bayilik kanalı ile büyüme planlıyor.

ROMANYA’DAN SONRA SIRADA İRAN VAR

Romanya’nın ardından İran’da da 40 mağazalık bir sözleşme ile hızlı aksiyon aldıklarını; Azerbaycan ve Kazakistan’da da çok yakında mağazalar açacaklarını belirten BR Mağazacılık Uluslararası Operasyonlar ve Satış Direktörü Osman Çavuşoğlu; “Önümüzdeki üç yıl içerisinde Rusya, Türki Cumhuriyetler, Orta ve Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da mağazalar açarak hızla yayılmayı ve marka bilinirliğini arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

Osman Çavuşoğlu, Altınyıldız Classics koleksiyonlarının yurt dışındaki satış ağını 2020 yılı itibariyle 50 mağaza ile 100 satış noktasına taşıyacağız ve bu yatırımlar neticesinde 120-150 milyon TL ek ciro yaratacağız.”şeklinde konuştu.

Aynı zamanda ABD pazarını da yakın takibe alan ve oluşacak fırsatları takip eden BR Mağazacılık, uzun vadede üretim, istihdam ve ihracata katkı sağlamayı amaçlıyor.

TÜRKİYE\'NİN 55 İLİNDE 170\'TEN FAZLA MAĞAZASI BULUNUYOR

Klasik erkek giyimde kullandığı kumaş kalitesinden tanıdığımız Altınyıldız markası, başarısını hazır giyim sektörüne taşıma isteğiyle Altınyıldız Classıcs markasını yaratmıştır. 2009’da Boyner Grup ve Ran Mağazacılık ortaklığıyla BR Mağazacılık adıyla kurulup mağazalaşan marka, 2017 itibariyle Türkiye’nin 55 ilinde, 170’den fazla mağazasıyla hizmet vermekte ve 300 satış noktasına ulaşmaktadır. Kısa sürede kendini ispatlayan marka, kumaş üstünlükleriyle de innovatif koleksiyonlar oluşturmaktadır. Genç ve dinamik yapısıyla her zaman erkek giyimde şıklığın adresi olmayı hedeflemektedir.

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