Altınyağ varlık satışının ardından sermaye artırıyor

İstanbul, 22 Şubat (DHA) - Altınyağ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, Sodrugestvo Group SA’ya yapılan “varlık satışı” ve SPK’dan izni alınan 45 milyon liralık “sermaye artırımı” ile Altınyağ’ın mali yapısının güçlendirileceğini söyledi.

İzmir’in en eski sanayi kuruluşlarından “Altınyağ Kombinaları A.Ş”, mali yapısını güçlendiriyor. Altınyağ\'a ait gayrimenkul ve makine parkı ile Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.\'ye ait gayrimenkul ve makine parkının tamamının 34 milyon dolar bedelle Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group S.A’ya satışı için 2017 yılı Kasım ayında, niyet mektubu imzalayan Altınyağ’ın, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yaptığı 45 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusuna onay çıktı.

Bu onayla birlikte, Şirketin 150 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içinde bulunan 60 milyon lira çıkarılmış sermayesinin tamamı (nakden) bedelli olarak yüzde 75 artırılarak 105 milyon liraya çıkarılacak. Bedelli sermaye artırımında mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanmayacak, yeni pay alma (rüçhan hakkı) haklarının kullandırılmasından sonra da, kalan paylar, (B) grubu halka açık pay olarak 3 (üç) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş\'de oluşacak fiyattan Borsa’da satılacak.

“Dört yılda 20 milyon dolar yatırım yaptık”

Altınyağ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik ‘Altınyağ’ın mali yapısının güçlendirmesi için etkili ve başarılı adımlar atıldığını belirterek şunları söyledi:

“Altınyağ 2012 yılında satın alındığında, eski teknoloji ve makine parkı ile son tüketiciye yönelik ambalajlı yağ üretimi yapan bir şirketti. Stratejik bir kararla şirketin, farklı sektörlerin kullanacağı sanayi yağları ile küspe üretimine yoğunlaşmasına karar verdik. Bu karar doğrultusunda 4 yılda 20 milyon dolar yatırım yaparak fabrikayı tamamen yeniledik ve yapılan yenilemelere ek olarak 400 ton/gün kapasiteli yeni bir yağlı tohum işleme/ham yağ ve küspe üretim tesisi oluşturduk.”

34 milyon dolarlık satış 24 Şubat’ta tamamlanıyor

“Sodrugestvo Group ile 2 yılı aşkın süredir çalışıyoruz. Sodrugestvo S.A\'nın Türkiye iştiraki ile 2015 yılında 4 milyon dolarlık, 2017 yılı Haziran ayında da 2 yıl süreli 16 milyon dolar tutarında (1 milyon dolar artı opsiyonlu) Yağlı Tohum Fason İşleme Sözleşmesi imzaladık. Bu süreçte iki şirket birbirini tanıdı. 2017 yılı Kasım ayında da Altınyağ’ın gayrimenkul ve makine parkı ile Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.\'ye ait gayrimenkul ve makine parkının 34 milyon dolar bedelle Sodrugestvo Group S.A’ya satışı için niyet mektubu imzaladık ve bu satış için Olağanüstü Genel Kurulumuzda onay aldık. Prosedüre göre 3 aylık teknik, hukuksal, vergisel, çevre, finansal, legal inceleme 24 Şubat’ta son bulacak. İncelemelerin olumlu sonuçlanmasının akabinde de gelecek 3 ayda devir işlemleri tamamlanacak.

Sodrugestvo’ya yapılan varlık satışıdır

“Şunu belirtmek istiyorum; Sodrugestvo’ya yapılan varlık satışıdır, Altınyağ markası yaşamaya devam edecektir. Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi, likidite pozisyonunun iyileştirilmesi ve bilanço yapısının kuvvetlendirilmesi için gerekli adımları atıyoruz.”

Sermaye artırımı için onay

“SPK’dan onay aldığımız sermaye artırımı ile 45 milyon lira, Sodrugestvo’ya makine parkı ve gayrimenkul satışı ile de kura bağlı olarak yaklaşık 130 milyon lira nakit gelir elde etmeyi planlıyoruz. Elde ettiğimiz gelir ile bir yandan mali yapımızı güçlendirirken diğer yandan, iştirakimiz olan Etiler Marmaris’in de yer aldığı gıda ve gayrimenkul alanında yatırımlar yapmayı, var olan yatırımlarımızı güçlendirerek büyümeyi hedefliyoruz. Ayrıca, Altınyağ markası ile ham yağ ticaretinin yanı sıra, özellikle satışını yaptığımız fabrikamızın rafine tesislerinde fason yağ üretimi yaptırmayı, dökme ve Altınyağ markalı yemeklik yağlarımızı iç ve dış piyasaya satmayı amaçlıyoruz.” (Fotoğraflı)