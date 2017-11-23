Altınyağ Kombinaları bedelli sermaye artırımına gidiyor

İstanbul, 23 Kasım (DHA) – İzmir’in en eski sanayi kuruluşlarından Altınyağ Kombinaları A.Ş, bedelli sermaye artırımı yapma kararı aldı.

Altınyağ\'dan Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi, likidite pozisyonunun iyileştirilmesi ve bilanço yapısının güçlendirilmesi amacıyla 45 milyon liralık sermaye artırımına gidileceği duyuruldu.

KAP’a yapılan açıklamada, Şirketin 150 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı içinde bulunan 60 milyon lira çıkarılmış sermayenin tamamının (Nakden) bedelli olarak yüzde 75 artırılarak 105 milyon liraya çıkarılmasının kararlaştırıldığı vurgulandı.

Bedelli sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) kısıtlanmayacak, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra da, kalan paylar, (B) grubu halka açık pay olarak üç iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.\'de oluşacak fiyattan Borsa’da satılacak.

Sodrugestvo ile anlaşma

Altınyağ, Üretim teknolojisi ve makine parkını yenilemek amacıyla geçtiğimiz beş yılda 20 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. Altınyağ, 2017 yılı Haziran ayında da tarımsal emtia devi Sodrugestvo’nun Türkiye iştiraki ile 16 milyon doları (bir milyon doları artı opsiyonlu) tutarında iki yıllık fason Yağlı Tohum İşleme Sözleşmesi imzalamıştı.

Satış için görevlendirme

Şirket son olarak 20 Kasım 2017’de KAP’a gönderdiği açıklamada, Altınyağ’ın uluslararası tarımsal emtia şirketleri ile şirket satışı, duran varlık satışı ve stratejik ortaklık kurulması konularında görüşmelere başlamasına karar verildiğini duyurulmuş ve söz konusu satış, duran varlık satışı ve stratejik ortaklık görüşmeleri sürecinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Dikkaya’nın görevlendirildiği belirtilmişti.