Altınyağ 20 milyon dolar yatırımla küresel üretici oldu

İstanbul, 6 Ekim (DHA) – İzmir\'in köklü sanayi kuruluşlarından birisi olan Altınyağ’ı 2012 yılında satın alan Artı Yatırım Holding fabrikaya 20 milyon dolar yatırım yaparak hamyağ üretiminde küresel oyuncu oldu.

Eski tesisini tümüyle yenileyen Altınyağ, ek olarak 400 ton/gün kapasiteli yeni bir yağlı tohum işleme/ham yağ ve küspe üretim tesisi oluşturdu. Şirket bu arada son tüketiciye yönelik ambalajlı yağ üretimini durdurarak hamyağ üretimine odaklandı. Altınyağ bu kararı ile küresel yağ pazarının bir oyuncusu oldu. Altınyağ son olarak, Avrupa\'nın en büyük yağlı tohum kırımı ve tarımsal emtia ticaret şirketi Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group S.A\' nın Türkiye iştiraki ile 2017 yılı Haziran ayında 2 yıl süreli 16 milyon ABD doları tutarında Yağlı Tohum Fason İşleme Sözleşmesi imzaladı.

Altınyağ Genel Müdür Yardımcısı Şerif Yaltırık, üretim kapasitesi sınırlı, teknolojisi eski bir şirketten küresel bir üretici, bölgesel bir oyuncu yaratmanın yolculuğunu anlatarak, “Artı Yatırım Holding 2012 yılında tesisi satın aldığında stratejik bir kararla farkı sektörlerin kullanacağı sanayi yağları ile küspe üretimine yoğunlaşmaya karar verildi. Bu karar doğrultusunda 4 yılda 20 milyon dolar yatırım yapılarak fabrika tamamen yenilendi ve yapılan yenilemelere ek olarak 400 ton/gün kapasiteli yeni bir yağlı tohum işleme/ham yağ ve küspe üretim tesisi oluşturuldu.”

Altınyağ’ın, Avrupa\'nın en büyük yağlı tohum kırımı ve tarımsal emtia ticaret şirketi Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group S.A\' nın Türkiye iştiraki ile 2015 yılında 4 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığını hatırlatan Yaltırık, “Bu anlaşma ile kapasite ve kalitemiz uluslararası dev bir şirket tarafından onaylanmış oldu” dedi.

Şerif Yaltırık, Sodrugestvo’nun, “Tarladan son kullanıcıya kadar, tedarik zincirinin her halkasında var olma stratejisine paralel olarak Lüksemburg merkezli şirketle yeni ortak projeler üzerinde çalışıldığını, Altınyağ’ın 2 ayrı hat üzerinde aynı anda 2 ayrı yağlı tohum işleme imkanı veren günlük toplam 800 tona ulaşabilen kırma kapasitesi ile ortak projeleri hayata geçirecek niteliklere sahip olduğunu belirtti.