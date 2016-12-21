"Altıntaş FETÖ'den ayrıldığını anlattı; İHH konvoyundan yeni dönmüştük, yanıma geldi ve ertesi gün bu olay gerçekleşti"

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'a suikast soruşturması kapsamında ifade verdiğini belirten Murat Oduncu, çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'ı yaklaşık bir yıldır tanıdığını iddia etti. Suikastçı Altıntaş'ın "Seni uzun zamandır takip ediyorum abi, tanışabilir miyiz?" diyerek kendisiyle tanıştığını belirten İHH çalışanı Oduncu, suikastçı polisin darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatinin eski bir üyesi olduğunu ileri sürerek "Ben ona FETÖ'den sordum, o bana Suriye'den. FETÖ okullarında yetiştiğini ancak polis okulunda gerçek yüzlerini görüp ayrıldığını anlattı" ifadesini kullandı. Oduncu bu sözlerle ilgili olarak "Bu insanın bize gelmesi içimize sızmaya çalışması demektir" yorumunda bulundu. Suikastın ardından Terörle Mücadele'ye (TEM) ifade verdiğini belirten Oduncu "İHH konvoyundan döndüğümüz günün ertesi günüydü. Taşınacağını kitaplarını ağır olduğu için taşıyamayacağını ve bırakmak istediğini söyleyerek bir bavul kitabı dükkanıma bıraktı. Ve ertesi gün bu olay gerçekleşti" diye yazdı.

Oduncu, konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapmasının sebebi olarak, 16 Aralık'ta "Büyükelçilerin bundan böyle güvenliği yok" ifadesinin kullanan Today’s Zaman’ın Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt'u işaret etti. Oduncu, "Bu insanın bize gelmesi içimize sızmaya çalışması demektir. Yardım çalışmalarımızın sesi ta ABD'den Abdullah Bozkurt şerefsizinden geldi. Kurban videolarını, yardım dağıtımlarını militan yetiştiriyorlar diye yazdı. Eylemi yapan şahsın A. Bozkurt'un evinde kaldığı basına yansıdı. Abdullah Bozkurt'un Dernek ve çalışmalar hakkındaki twitleri hala hesabında mevcut" ifadesini kullandı.

Oduncu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

Yaklaşık 1 yıl evvel Twitter'dan bir genç "Seni uzun zamandır takip ediyorum abi, tanışabilir miyiz?" dedi. Adı MEVLÜT MERT ALTINTAŞ'tı.

Kim olduğunu sordum. Çevik Kuvvet polisiyim dedi.Gelince kimliğini görmek şartı ile davet ettim ve tanıştık..Çay içtik.İşten güçten konuştuk.

Çok genç ve psikolojik sorunları olduğu çok açıktı.Hiç uzun sohbet etmedik.Bazen sorular sorar ve dinlerdi.Güleryüzlü ve edepli davranırdı.

Sanırım ilk gelişi idi kardeşimle de tevafuk edip böylece tanıştılar.Bundan sonra 2 veya 3 kez daha ziyaretime geldi.Çok konuşmazdı.

Ben ona FETÖ'den sordum, o bana SURİYE'den..FETÖ OKULLARINDA yetiştiğini ancak POLİS OKULUNDA gerçek yüzlerini görüp ayrıldığını anlattı.

Konu hakkında birşey yazamadım zira soruşturma gizliliğini ihlal edemezdim.TEM'e verdiğim ifade ve halka açıklanan bilgileri yazıyorum.

-Çevik Kuvvet'ten ayrılıp aktif görev almak istediğini söyledi ve bu konuda tavsiye istedi.(İSTEDİĞİNİ ALAMADI) -Özel Harekata gir dedim.

İfademizin biri önemli 3 diğer hikayesi de var ancak ben bana ait kısmını yazıyorum. IHH Konvoyundan döndüğümüz günün ertesi gündü.

Kısaca; Taşınacağını kitaplarını ağır olduğu için taşıyamayacağını ve bırakmak istediğini söyleyerek bir bavul kitabı dükkanıma bıraktı.

Ve ertesi gün bu olay gerçekleşti.Gece karakola başvurup durumu anlattık ve sorgulandık. Evet konuyu anlatma sebebim şu.

Bu insanın bize gelmesi içimize sızmaya çalışması demektir. Yardım çalışmalarımızın sesi ta ABD'den ABDULLAH BOZKURT şerefsizinden geldi.

Kurban videolarını, yardım dağıtımlarını MİLİTAN yetiştiriyorlar diye yazdı.Eylemi yapan şahsın A. Bozkurt'un evinde kaldığı basına yansıdı.

Abdullah Bozkurt'un Dernek ve çalışmalar hakkındaki twitleri hala hesabında mevcut. BİZİ ŞERLERİNDEN KORUYAN ALLAHA SONSUZ HAMD OLSUN.

Birçok twitter hesabı hatta bazı gazeteciler, eylemi yapan şahsı zorla başka bir örgütle ilişkilendirmeye çalışıyor.Sorun işte bu idi.