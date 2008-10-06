Altınova'dan sonra şimdi de Adana

Altınova’da meydana gelen olayların bir benzeri bugün Adana’da yaşandı, sokağa dökülüp gösteri yapan mahalleliyi jandarma ekipleri zor kontrol altına aldı.



Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova'da 2 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından gelişen olaylarda beldede yaklaşık 6 bin kişilik grup, terör örgütü aleyhine sloganlar atarak, yürüyüş yapmış, birçok ev ve işyeri taşlanmıştı. Olaylar ancak yoğun güvenlik önlemleri alınarak önlenebilmişti.



Bugün Altınova’da yaşanan olayların bir benzeri Adana’da cereyan etti. Emanet aldığı motosikleti çalan kişilere müdahale etmek isteyen bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Yakalanan zanlının Kürt kökenli olduğunu öğrenen mahalle sakinleri sokağa dökülerek protesto gösterisi yapınca jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.



Olay, merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir market önünde meydana geldi. Tekin Erdik (18), yeğenleriyle birlikte balık avlamak için arkadaşı Volkan Tenşi'den (18) motosikletini aldı. Erdik, bir süre sonra annesinin isteği üzerine ekmek almak için markete gitti. Ekmek aldıktan sonra marketten çıkan Erdik, 3 kişinin motosikleti çaldığını görünce peşlerinden koştu. Birkaç sokak ilerde yakaladığı zanlılarla kavga etmeye başlayan Erdik, çıkan kavgada vücudunun değişik yerlerine isabet eden 6 bıçak darbesiyle yaralanırken, zanlılar motosikleti bırakıp kaçtı.



Zanlı linç girişiminden kurtarıldı



Ağır yaralanan Erdik, kaldırıldığı Adana Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan Erdik'in yakınları sinir krizleri geçirdi. Cinayetle ilgili yakalanan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından olay yerine getirildi. Zanlının Kürt kökenli olduğunun duyulması, olayların büyümesine neden oldu. Vatandaşlar, olay yerine getirilen sanığı linç etmek istedi. Jandarma ekipleri zanlıyı olay yerinden uzaklaştırarak, öfkeli kalabalığın linç girişiminden kurtardı.



Tahriklere dikkat!



Vatandaşlar, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Karakolu'na yönelik saldırıya duydukları öfkeyle birlikte sokağa dökülerek yürüyüşe geçti.



Geniş güvenlik önlemleri alındı



Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova beldesinde yaşanan olayların benzerinin çıkması ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Bölücü örgüt aleyhine sloganlar atarak her iki olayı da kınayan vatandaşlar, "Hadırlı köyünü ele geçirmek istiyorlar. Yakında evimize gelip eşimizi, kızımı almak isteyecekler. Köyümüzü elimizden almaya çalışıyorlar. Buna kimse müsaade etmeyecek" dedi.



Annesi arkasından ağıtlar yaktı



Cinayetin işlendiği yerden cenaze evine kadar yürüyen mahalle sakinleri, gecenin ilerleyen saatlerine kadar Erdik ailesinin yanından ayrılmadı. Oğlunun ölüm haberine inanmak istemeyen anne Emel Erdik, "Ekmek almaya yolladım cenazen geldi. Fidanıma nasıl kıydılar. Sen benim göz bebeğimdin" diyerek ağıt yaktı.



Gözaltına alınan zanlının suçlamayı kabul etmediği öğrenilirken, jandarma ekipleri diğer zanlıları da yakalamaya çalışıyor.

