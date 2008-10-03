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Yaşam

Altınova’da durum sakin

Balıkesir’in Altınova beldesinde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili 19 kişi adliyeye sevk edildi. Jandarmanın kontrol altında tuttuğu beldede durumun sakin olduğunu bildirildi.

03 Ekim 2008 03:00

Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova beldesinde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylarda gözaltına alınan 39 kişiden 19’u adliyeye sevkedildi. Jandarmanın kontrol altında tuttuğu beldede durumun sakin olduğu belirtildi.

Beldede yaşanan olaylarla ilgili Ayvalık Jandarma Komutanlığı’nda gözaltında tutulan 10 ve Küçükköy beldesi jandarma karakolunda bulunan 9 kişi, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevkedilenler arasında olay sırasında kamyonetiyle iki kişinin ölümüne yol açan Murat Aksu da var.

Bazı bina ve dükkanları tahrip etmek suçlamasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki sorguları süren diğer zanlıların da bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı beldede durumun sakin, güvenliğin kontrol altında olduğu bildirildi.

Altınova beldesinde Salı akşamı doğu kökenli bir grupla karşıt grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, olayda 2 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Çarşamba günü ölen iki kişinin cenazesinde devam eden olaylarda yaklaşık 2 bin kişi doğu kökenli kişilere ait ev ve işyerlerini taşlamıştı.

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