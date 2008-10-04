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Yaşam

Altınova'da 8 tutuklama

İki kişinin ölümüyle başlayan gerilimin Kürt kökenli vatandaşlara yönelik saldırılara kadar vardığı Altınova’da 8 kişi tutuklandı.

04 Ekim 2008 03:00

İki kişinin ölümüyle başlayan gerilimin Kürt kökenli vatandaşlara yönelik saldırılara kadar vardığı Altınova’da 8 kişi tutuklandı.

Balıkesir´in Ayvalık İlçesi´ne bağlı Altınova Beldesi´nde 2 kişinin hayatını kaybedip, 6 kişinin de yaralandığı olayın ertesi günü yapılan cenaze töreninde çıkan olaylarda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 8´i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer zanlılar serbest bırakıldı.

2 kişi tutuklanmıştı  

Ayvalık Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan zanlılardan 17'si serbest bırakılırken, yönetimindeki kamyoneti kalabalığın üzerine sürerek 2 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan 19 yaşındaki M.A. ile E.S., tutuklanmaları istemliyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme M.A. ile E.S.'yi tutukladı.

Altınova'da tehlikeli gerilim

Altınova'da gerginlik büyüyor


Serbest kalanların sevinç gösterisi

Savcılıkta serbest bırakılan zanlılar adliye çıkışında ellerini iki yana açıp, "Yaşasın Özgürlük" diye bağırıp sevinç gösterisinde bulundu. Serbest kalan zanlılar, Altınova Belediyesi'ne ait otübüsle adliyeden ayrıldı. Kaymakam Nihat Nalbant da, adliyeye gelerek bilgi aldı.
Halen gözaltında bulunan 20 zanlı ise sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek

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