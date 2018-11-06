Altınordu'ya UEFA'da Fransız konuk

İZMİR, (DHA) -

UEFA Gençlik Ligi\'nde 1. turda Finlandiya ekibi HJK Helsinki\'yi eleyen Altınordu U19 takımı, yarın 2. turda eşleştiği Fransa temsilcisi Montpellier ile evinde ilk maça çıkacak. Bornova Stadı\'nda saat 18.00\'de başlayacak müsabakayı Ukraynalı Denys Shurman, Andrii Skrypa ve Valentyn Kutsev hakem üçlüsü yönetecek. Futbolseverler karşılaşmayı ücretsiz izleyebilecek. Rövanş maçı 28 Kasım\'da Fransa\'da oynanacak. Montpellier, ilk turda Slovakya\'dan MSK Zilina\'yı elemişti.

Rövanş için avantajlı bir skor yakalamayı hedeflediklerini belirten Altınordu U19 Takımı Teknik Direktörü Ekrem Kahya, \"UEFA Gençlik Ligi, kulübümüz için çok önemli bir prestij alanı. Bir yandan öz kaynak modelimizin gelişimini, diğer yandan ise Avrupalı rakiplerimiz karşısındaki durumumuzu görme fırsatı elde ediyoruz. Atletik oyunculara sahip güçlü bir rakiple karşılaşacağız. Rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi ve turu geçerek ilerleyişimizi sürdürmeyi istiyoruz\" dedi.

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