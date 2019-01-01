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Spor

Altınordu'ya takas teklifi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda Play-Off yarışı vermeye hazırlanan Altınordu'ya ilk 2 hedefindeki Gazişehir Gaziantep'ten takas teklifi geleceği öğrenildi

01 Ocak 2019 17:54

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de ikinci yarıda Play-Off yarışı vermeye hazırlanan Altınordu\'ya ilk 2 hedefindeki Gazişehir Gaziantep\'ten takas teklifi geleceği öğrenildi. 
İzmir ekibi Gazişehir\'de oynayan eski futbolcusu Okan Derici\'ye talip olurken, Gaziantep temsilcisinin ise bu transfere karşılık Altınordu\'dan stoper Hasan Hatipoğlu\'nu isteyeceği kaydedildi. Kırmızı-lacivertlilerin takas teklifi gelmesi halinde bu talebe olumsuz yanıt vermesi bekleniyor. Okan\'ın bonservis sorununu çözmesi durumunda Altınordu\'ya dönebileceği bildirildi. 
Öte yandan İzmir temsilcisi, yarın başlayacak Antalya kampında 7 Ocak\'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'la, 10 Ocak\'ta ise Atiker Konyaspor\'la hazırlık maçları oynayacak.

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