Altınordu'ya takas teklifi

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de ikinci yarıda Play-Off yarışı vermeye hazırlanan Altınordu\'ya ilk 2 hedefindeki Gazişehir Gaziantep\'ten takas teklifi geleceği öğrenildi.

İzmir ekibi Gazişehir\'de oynayan eski futbolcusu Okan Derici\'ye talip olurken, Gaziantep temsilcisinin ise bu transfere karşılık Altınordu\'dan stoper Hasan Hatipoğlu\'nu isteyeceği kaydedildi. Kırmızı-lacivertlilerin takas teklifi gelmesi halinde bu talebe olumsuz yanıt vermesi bekleniyor. Okan\'ın bonservis sorununu çözmesi durumunda Altınordu\'ya dönebileceği bildirildi.

Öte yandan İzmir temsilcisi, yarın başlayacak Antalya kampında 7 Ocak\'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'la, 10 Ocak\'ta ise Atiker Konyaspor\'la hazırlık maçları oynayacak.