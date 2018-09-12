Altınordu'ya sevinç uyarısı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Altınordu\'da Hüseyin Atakan Üner\'in eski takımı Denizlispor\'a attığı gol sonrası rakip taraftar önünde yaşadığı sevinç nedeniyle Başkan Seyit Mehmet Özkan tarafından 3 maç kadro dışı bırakılmasının ardından takımdaki diğer futbolculara, \"Dikkatli olun\" uyarısı geldi.

Pazar günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep\'le karşılaşacak İzmir ekibi, geçen sezon forma giydikleri eski takımlarına rakip olacak stoper Sinan ve golcü Serdar\'ın yanı sıra eski Gaziantepsporlu sağ kanat Sefa\'ya, \"Atakan gibi aynı hataya düşmeyin\" mesajı verildi.

Altınordulu yöneticiler, \"Gaziantep\'ten kötü ayrılmadınız ancak olası tahriklere sakın kapılmayın. Siz deneyimli oyuncularsınız. Maç dostça başlasın, öyle de bitsin\" şeklinde ifadeler kullandı.

Bu arada Altınordu\'dan sıkıntılı bir şekilde ayrılıp Gazişehir\'e transfer olan Kerim Avcı da eski takımına karşı oynayacak. Öte yandan kadro dışı kalan Atakan\'ın yerine forma giyeceği açıklanan altyapı oyuncusu Berkay Görmez, A takımla antrenmanlara başladı. Spor Psikoloğu Prof. Dr. Birol Doğan, heyecanını hafifletmek için genç futbolcuyla özel konuşmalar yapıyor.