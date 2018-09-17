Altınordu'ya kırık not

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de deplasmanda 90+4\'üncü dakikada yediği golle Gazişehir Gaziantep\'e 1-0 yenilerek 5 puanda kalan ve 8\'inci sıradan 12\'nci basamağa gerileyen Altınordu\'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sergiledikleri futboldan memnun olmadığını dile getirdi.

Topa sahip olma sürelerini uzatmaları gerektiğini belirten Eroğlu, \"Belirli bölümlerde iyi oynadık. Son 20 dakikada rakip baskısını artırdı ve oyundan düştük. Geri çekildikçe üzerimize geldiler. Böyle oynamak istemiyoruz, bu istediğimiz bir oyun tarzı değil. Buradan dersler çıkarmamız gerekiyor\" dedi.

İzmir ekibi geçen sezon da Gazişehir deplasmanında uzatma kabusu yaşamıştı. Altınordu, bitime 4 hafta kala rakibine 90+3. dakikada yediği golle 3-2 yenilerek Play-Off yarışında yara almıştı. Kırmızı-lacivertlilerin geçen yıldan bu yana dış sahada kazanamama serisi 5 haftaya çıktı. Altınordu, aynı zamanda milli maç arasından sonra lige kötü başlangıç yapma geleneğini bu yıl da sürdürdü. Öte yandan Altınordu\'ya bir kötü haber de orta saha oyuncusu Alican Özfesli\'den geldi. Gaziantep\'teki son idmanda ayak bileği burkulan Alican 4 hafta takımdan ayrı kalacak.

ÖZKAN\'DAN FENERBAHÇE\'YE RET

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe\'nin 10-12 milyon Euro ödeme yaparak Altınordu\'yu satın alacağı yönündeki iddia üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ile 2.5 ay önce Barış ve Berke\'nin transferleri için bir araya geldiğini hatırlatan başkan Özkan, \"Sayın Comolli, bu transferlerin görüşmesi bittikten sonra, başka kulüpler için çok cazip görünebilecek bir teklif yaptı. Fenerbahçe\'nin transfer edeceği genç oyuncuları pişirmek üzere, bir alt ligde oynayan Altınordu\'nun ilk 11\'nin 4 pozisyonunu kiralama teklifi getirdi. Biz Altınordu vizyonu ile uyuşmadığı için kabul etmedik. Kendilerine başka bir kulübü kökünden satın almalarını tavsiye etik. Hatta 2 kulüp ismi de önerdik\" ifadelerini kullandı.

