Altınordu'ya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden destek geliyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Türk futbolunda altyapıya yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Altınordu, yeni bir proje için İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne destek talebinde bulundu.

Kırmızı-lacivertlilerin yardım talebi, Büyükşehir Belediye Meclisi\'nin 10 Eylül\'deki toplantısında gündeme alındı. Önerge onaylanırsa Torbalı\'daki Metin Oktay Tesisleri\'ne yapılacak sentetik çimli 3 yeni saha ve soyunma odalarının 4 milyon 720 bin TL\'lik maliyetinin 4 milyon TL\'si, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Önergede sentetik çimden yapılacak 3 sahanın drenaj, çevre duvarı ve çitleri, sulama sistemi ve çim kaplanmasının 3 milyon 540 bin TL\'ye, çelik konstrüksiyon prefabrik soyunma odalarının ise 1 milyon 180 bin TL\'ye mal olacağı belirtildi.

FENERBAHÇE\'DEN ZİYARET

Fenerbahçe Altyapı Koordinatörü David Badia, İzmir\'e gelerek Altınordu Futbol Akademisi\'ni (ALFA) inceleyip organizasyon yapısı hakkında bilgiler aldı.

Daha önce Barcelona La Masia\'da görev yapan Badia\'nın Torbalı\'daki Metin Oktay Yerleşkesi\'nde yaptığı incelemelerde kendisine ALFA Direktörü Savaş Serdar da eşlik etti. Tesislerden çok etkilenen Badia, \"Burada yapılanlar Avrupa standartlarında. İş sadece saha ve bina inşa etmek değil, bu noktada önemli olan her şeyi bir felsefe etrafında birleştirebilmek. Görüyorum ki Altınordu bunu çok iyi başarmış\" dedi.

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