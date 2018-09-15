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Spor

Altınordu'ya büyük onur

Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Dünya Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi İSTANBUL / DHA Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı Dünya Fair Play Ödülü'ne aday gösterdi

15 Eylül 2018 14:03

Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Dünya Fair Play Ödülü\'ne aday gösterildi

İSTANBUL / DHA

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan\'ı Dünya Fair Play Ödülü\'ne aday gösterdi.
TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı, Uluslararası Fair Play Konseyi (CIFP) Üyesi ve Avrupa Fair Play Birliği İkinci Başkanı Erdoğan Arıpınar, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) yaptığı açıklamada, \"Altınordu Kulübü örnek organizasyonlara ve çalışmalara imza atıyor. Fair Play\'e bağlı olarak gençlerle ilgili yapılan çalışmalardan dolayı da bu kararı aldık\" dedi.
Arıpınar, bu konunun önümüzdeki hafta Bakü\'de yapılacak CIFP toplantısında gündeme geleceğini söyledi.
Öte yandan Uluslararası Fair Play Konseyi (CIFP) Başkanı Jeno Kamuti\'yi Türkiye\'ye davet edeceklerini dile getiren Erdoğan Arıpınar, \"Başkan Kamuti\'yi Türkiye\'ye davet ederek, Altınordu\'nun çalışmalarını yerinde izleteceğiz\" diye konuştu.
Dünya Fair Play Ödülleri\'nin kazananları 2019 yılının ocak ayında belli olacak.

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