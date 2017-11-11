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Spor

Altınordu'ya Başkan morali

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de son 4 maçında 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak düşüşe geçen Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, dün akşam takıma yemek vererek moral aşıladı

11 Kasım 2017 15:10

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de son 4 maçında 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak düşüşe geçen Altınordu\'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, dün akşam takıma yemek vererek moral aşıladı. Milli maç nedeniyle lige verilen arada toparlanmayı hedefleyen kırmızı-lacivertli ekip dün Forum Bornova\'da yapılan gezinin ardından Kordon\'daki bir restoranda akşam yemeği yedi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu\'nun da katıldığı gecede neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Başkan Özkan, \"Moralinizi bozmayın, yeniden çıkışa geçeceğinize inanıyorum\" diyerek futbolculara moral verdi.
Altınordu\'nun sadece hafta sonu alınan sonuçlara bağlı bir organizasyon olmadığını anlatan Seyit Mehmet Özkan, \"Siz sadece hedefinize odaklanın. Mutlaka çıkış yakalayacaksınız. Zamanla genç oyuncularımız da tecrübe kazanacak. Bu ligde nasıl oynanması gerektiğini öğrenecekler ve daha iyi konuma geleceğiz. Hiç şüphem yok. Size güvenim tam. Son olarak Denizlispor deplasmanında 8 pozisyona girdiniz. Elbette bu pozisyonlar golle sonuçlanacak\" diye konuştu.
Öte yandan İzmir ekibi yarın Metin Oktay Tesisleri\'nde saat 15.30\'da Teleset Mobilya Akhisarspor\'la hazırlık maçı oynayacak.

(FOTOĞRAFLI)

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